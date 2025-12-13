Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Киев • УНН
Советники по внешней политике США, Украины, Германии и других стран продолжат переговоры по мирному плану для Украины в Берлине. Переговоры состоятся накануне саммита с участием Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
Советники по внешней политике из США, Украины, Германии и других стран продолжат переговоры по мирному плану для Украины в Берлине в воскресенье, со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство dpa в субботу, пишет УНН.
Детали
Ранее Вашингтон заявил, что специальный посланник США Стив Уиткофф посетит Берлин. Время и место проведения воскресных переговоров изначально не разглашались.
Reuters тем временем со ссылкой на немецкого чиновника подтвердило, что Германия будет принимать делегации США и Украины в течение выходных для переговоров по прекращению огня в Украине, накануне саммита с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским в Берлине в понедельник.
"Переговоры о возможном прекращении огня в Украине проходят в Берлине в эти выходные между советниками по вопросам внешней политики, в частности, из США и Украины", – сказал источник в немецком правительстве, когда его спросили о встречах.
Канцлер Германии Фридрих Мерц должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая глав Европейского Союза и НАТО, в понедельник, пишет dpa.
Ожидается, что на встрече также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Дополнение
С ноября, когда было обнародовано предложение США, очерчивающее потенциальные рамки для прекращения войны, состоялось несколько раундов переговоров между Вашингтоном, Киевом и европейскими партнерами, в ходе которых были внесены различные поправки и контрпредложения.