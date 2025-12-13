$42.270.00
12:30 • 202 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 3628 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 7724 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 8556 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 10424 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:54 • 5458 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
07:37 • 5834 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16502 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31591 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 38514 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Киев • УНН

 • 202 просмотра

Советники по внешней политике США, Украины, Германии и других стран продолжат переговоры по мирному плану для Украины в Берлине. Переговоры состоятся накануне саммита с участием Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Советники по внешней политике из США, Украины, Германии и других стран продолжат переговоры по мирному плану для Украины в Берлине в воскресенье, со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство dpa в субботу, пишет УНН.

Детали

Ранее Вашингтон заявил, что специальный посланник США Стив Уиткофф посетит Берлин. Время и место проведения воскресных переговоров изначально не разглашались.

Reuters тем временем со ссылкой на немецкого чиновника подтвердило, что Германия будет принимать делегации США и Украины в течение выходных для переговоров по прекращению огня в Украине, накануне саммита с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским в Берлине в понедельник.

"Переговоры о возможном прекращении огня в Украине проходят в Берлине в эти выходные между советниками по вопросам внешней политики, в частности, из США и Украины", – сказал источник в немецком правительстве, когда его спросили о встречах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая глав Европейского Союза и НАТО, в понедельник, пишет dpa.

Ожидается, что на встрече также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Дополнение

С ноября, когда было обнародовано предложение США, очерчивающее потенциальные рамки для прекращения войны, состоялось несколько раундов переговоров между Вашингтоном, Киевом и европейскими партнерами, в ходе которых были внесены различные поправки и контрпредложения.

Юлия Шрамко

