16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Госдеп обновил рекомендации для поездок в РФ: американцам советуют подготовить завещание и пожелания по поводу похорон

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Государственный департамент США обновил рекомендации для граждан, планирующих поездку в россию, призывая их подготовить завещание и пожелания по поводу похорон. Это связано с опасностью продолжения войны, риском преследования и ограниченными возможностями помощи со стороны правительства США.

Госдеп обновил рекомендации для поездок в РФ: американцам советуют подготовить завещание и пожелания по поводу похорон

Государственный департамент США обновил рекомендации для граждан, планирующих поездку в россию. В частности, американцам рекомендуют подготовить завещание и пожелания относительно похорон. Об этом говорится на сайте Госдепа, передает УНН

Детали

Как говорится в сообщении, Госдеп рекомендует американцам не путешествовать в россию, в частности из-за ряда факторов: 

  • опасность, связанная с продолжением войны между россией и Украиной;
    • риск преследования или незаконного задержания со стороны российских сотрудников служб безопасности;
      • произвольное применение местных законов;
        • возможность терроризма. 

          Гражданам США в россии следует немедленно выехать. Правительство США имеет ограниченные возможности помогать гражданам США в россии, особенно за пределами Москвы. Посольство США в Москве сократило свой персонал. Российское правительство также ограничило поездки персонала посольства. Все консульства США в россии приостановили свою деятельность, включая консульские услуги 

          - говорится в сообщении. 

          В Госдепе заявили, что если же американцы все же решат совершить поездку в рф, то призвали быть готовыми к возможности задержания на неопределенный срок, возможно, без четкой причины и без возможности обратиться за помощью в свое посольство или к кому-то другому; подготовить завещание; поделиться важными документами с близкими; оставить образцы ДНК своему врачу; разработать план эвакуации; выйти из учетных записей в соцсетях и не заходить в них, находясь в россии; разработать пожелания относительно похорон.

          Напомним 

          россияне планируют на оккупированном Донбассе создать туристические места, так называемые "места боевой славы" и привлекать туда инвестиции для "развития туризма".

          Антонина Туманова

          Новости Мира
          российская пропаганда
          Социальная сеть
          Война в Украине
          Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
          Украина