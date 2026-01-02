Госдеп обновил рекомендации для поездок в РФ: американцам советуют подготовить завещание и пожелания по поводу похорон

Государственный департамент США обновил рекомендации для граждан, планирующих поездку в россию. В частности, американцам рекомендуют подготовить завещание и пожелания относительно похорон. Об этом говорится на сайте Госдепа, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, Госдеп рекомендует американцам не путешествовать в россию, в частности из-за ряда факторов:

опасность, связанная с продолжением войны между россией и Украиной;

риск преследования или незаконного задержания со стороны российских сотрудников служб безопасности;

произвольное применение местных законов;

возможность терроризма.

Гражданам США в россии следует немедленно выехать. Правительство США имеет ограниченные возможности помогать гражданам США в россии, особенно за пределами Москвы. Посольство США в Москве сократило свой персонал. Российское правительство также ограничило поездки персонала посольства. Все консульства США в россии приостановили свою деятельность, включая консульские услуги - говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что если же американцы все же решат совершить поездку в рф, то призвали быть готовыми к возможности задержания на неопределенный срок, возможно, без четкой причины и без возможности обратиться за помощью в свое посольство или к кому-то другому; подготовить завещание; поделиться важными документами с близкими; оставить образцы ДНК своему врачу; разработать план эвакуации; выйти из учетных записей в соцсетях и не заходить в них, находясь в россии; разработать пожелания относительно похорон.

Напомним

россияне планируют на оккупированном Донбассе создать туристические места, так называемые "места боевой славы" и привлекать туда инвестиции для "развития туризма".