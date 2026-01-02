Державний департамент США оновив поради для громадян, які планують поїхати до росії. Зокрема, американцям рекомендують підготувати заповіт і побажання щодо похорону. Про це йдеться на сайті Держдепу, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, Держдеп рекомендує американцям не подорожувати до росії, зокрема через низку факторів:

небезпека, пов'язана з продовженням війни між росією та Україною;

ризик переслідування або незаконного затримання з боку російських співробітників служб безпеки;

свавільне застосування місцевих законів;

можливість тероризму.

Громадянам США в росії слід негайно виїхати. Уряд США має обмежені можливості допомагати громадянам США в росії, особливо за межами иоскви. Посольство США в иоскві скоротило свій персонал. Російський уряд також обмежив поїздки персоналу посольства. Усі консульства США в росії призупинили свою діяльність, включаючи консульські послуги - йдеться в повідомленні.

У Держдепі заявили, що якщо ж американці все ж таки вирішать здійснити подорож до рф, то закликали бути готовими до можливості затримання на невизначений термін, можливо, без чіткої причини та без можливості звернутися за допомогою до свого посольства чи когось іншого; підготувати заповіт; поділитися важливими документами з близькими; залишити зразки ДНК своєму лікарю; розробити план евакуації; вийти з облікових записів у соцмережах та не заходити до них, перебуваючи в росії; розробити побажання щодо похорону.

Нагадаємо

росіяни планують на окупованому Донбасі створити туристичні місця, так звані "місця бойової слави" та залучати туди інвестиції для "розвитку туризму".