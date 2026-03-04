$43.450.22
Ексклюзив
12:44 • 2736 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 13190 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 40687 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 70311 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 60032 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 64154 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 60011 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34226 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28419 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26250 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя - Зеленський поговорив із королем Йорданії

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з Королем Йорданії Абдаллою II щодо ситуації на Близькому Сході. Він наголосив, що іранські ракети та "шахеди" не повинні руйнувати життя.

Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя - Зеленський поговорив із королем Йорданії

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Королем Йорданії Абдаллою II про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він наголосив, що ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, передає УНН.

Ми в Україні уважно стежимо за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію. Висловив нашу підтримку та солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом 

- повідомив Зеленський у Telegram.

Глава держави наголосив, що "важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки".

Україна готова надати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3 - Зеленський 03.03.26, 17:52 • 4468 переглядiв

Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась 

- резюмував Зеленський.

Команди України і Катару контактуватимуть, щоб разом дати людям більше захисту - Зеленський03.03.26, 19:21 • 5520 переглядiв

Антоніна Туманова

