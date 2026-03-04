Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя - Зеленський поговорив із королем Йорданії
Київ • УНН
Президент Зеленський провів розмову з Королем Йорданії Абдаллою II щодо ситуації на Близькому Сході. Він наголосив, що іранські ракети та "шахеди" не повинні руйнувати життя.
Президент України Володимир Зеленський поговорив з Королем Йорданії Абдаллою II про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він наголосив, що ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, передає УНН.
Ми в Україні уважно стежимо за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію. Висловив нашу підтримку та солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом
Глава держави наголосив, що "важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки".
Україна готова надати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3 - Зеленський 03.03.26, 17:52 • 4468 переглядiв
Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась
Команди України і Катару контактуватимуть, щоб разом дати людям більше захисту - Зеленський03.03.26, 19:21 • 5520 переглядiв