Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя - Зеленський поговорив із королем Йорданії

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Королем Йорданії Абдаллою II про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він наголосив, що ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, передає УНН.

Ми в Україні уважно стежимо за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію. Висловив нашу підтримку та солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом - повідомив Зеленський у Telegram.

Глава держави наголосив, що "важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки".

Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась - резюмував Зеленський.

