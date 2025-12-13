Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Київ • УНН
Радники з зовнішньої політики США, України, Німеччини та інших країн продовжать переговори щодо мирного плану для України в Берліні. Переговори відбудуться напередодні саміту за участю Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.
Радники з питань зовнішньої політики зі Сполучених Штатів, України, Німеччини та інших країн продовжать переговори щодо мирного плану для України в Берліні в неділю, з посиланням на урядові джерела повідомило агентство dpa в суботу, пише УНН.
Деталі
Раніше Вашингтон заявив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф відвідає Берлін. Час і місце проведення недільних переговорів спочатку не розголошувалися.
Reuters тим часом з посиланням на німецького чиновника підтвердило, що Німеччина прийматиме делегації США та України протягом вихідних для переговорів щодо припинення вогню в Україні, напередодні саміту з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським у Берліні в понеділок.
"Переговори щодо можливого припинення вогню в Україні відбуваються в Берліні цими вихідними між радниками з питань зовнішньої політики, зокрема, зі США та України", – сказало джерело в німецькому уряді, коли його запитали про зустрічі.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів, включаючи глав Європейського Союзу та НАТО, у понеділок, пише dpa.
Очікується, що на зустрічі також візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Доповнення
З листопада, коли було оприлюднено пропозицію США, що окреслювала потенційні рамки для припинення війни, відбулося кілька раундів переговорів між Вашингтоном, Києвом та європейськими партнерами, під час яких було внесено різні поправки та контрпропозиції.