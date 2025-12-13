$42.270.00
49.520.00
ukenru
12:30 • 142 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 3480 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 7490 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 8344 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 10332 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 5344 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 5778 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16481 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31575 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 38489 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
64%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto13 грудня, 02:48 • 21779 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 22581 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 18688 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 13453 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 6726 перегляди
Публікації
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 13567 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 29322 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 51044 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 47391 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 57302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сі Цзіньпін
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 958 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 1188 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 6798 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 47391 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31412 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
COVID-19

Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Радники з зовнішньої політики США, України, Німеччини та інших країн продовжать переговори щодо мирного плану для України в Берліні. Переговори відбудуться напередодні саміту за участю Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa

Радники з питань зовнішньої політики зі Сполучених Штатів, України, Німеччини та інших країн продовжать переговори щодо мирного плану для України в Берліні в неділю, з посиланням на урядові джерела повідомило агентство dpa в суботу, пише УНН.

Деталі

Раніше Вашингтон заявив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф відвідає Берлін. Час і місце проведення недільних переговорів спочатку не розголошувалися.

Reuters тим часом з посиланням на німецького чиновника підтвердило, що Німеччина прийматиме делегації США та України протягом вихідних для переговорів щодо припинення вогню в Україні, напередодні саміту з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським у Берліні в понеділок.

"Переговори щодо можливого припинення вогню в Україні відбуваються в Берліні цими вихідними між радниками з питань зовнішньої політики, зокрема, зі США та України", – сказало джерело в німецькому уряді, коли його запитали про зустрічі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів, включаючи глав Європейського Союзу та НАТО, у понеділок, пише dpa.

Очікується, що на зустрічі також візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Доповнення

З листопада, коли було оприлюднено пропозицію США, що окреслювала потенційні рамки для припинення війни, відбулося кілька раундів переговорів між Вашингтоном, Києвом та європейськими партнерами, під час яких було внесено різні поправки та контрпропозиції.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Стів Віткофф
Кір Стармер
НАТО
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін