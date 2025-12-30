Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи

У справі про смертельну бійку біля нічного клубу в Івано-Франківську трьом учасникам обрано запобіжний захід, повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Суд обрав запобіжні заходи трьом 18-річним мешканцям Івано-Франківська", - ідеться у повідомленні.

Юнаків підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України), а одного із них - додатково в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Як вказано, згідно із рішенням Івано-Франківського міського суду:

одному із підозрюваних обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою на строк шістдесят днів без права внесення застави;

двом іншим учасникам конфлікту призначено цілодобовий домашній арешт.

Доповнення

Інцидент стався 21 грудня 2025 року близько опівночі поблизу одного з нічних клубів в Івано-Франківську. "Група 18-річних хлопців з хуліганських мотивів вчинила бійку, під час якої завдала тілесних ушкоджень своїм одноліткам. Від отриманих травм один із потерпілих помер на місці", повідомили у прокуратурі.

Побиття юнака до смерті біля розважального закладу в Івано-Франківську: влада ініціює поліцейські перевірки у регіоні