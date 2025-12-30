$42.220.15
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 6454 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 7900 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 10633 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 13734 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 19626 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18346 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23121 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23642 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30506 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Суд обрав запобіжні заходи трьом 18-річним жителям Івано-Франківська у справі про смертельну бійку біля нічного клубу. Одного підозрюваного взято під варту без застави, двом іншим призначено цілодобовий домашній арешт.

Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи

У справі про смертельну бійку біля нічного клубу в Івано-Франківську трьом учасникам обрано запобіжний захід, повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Суд обрав запобіжні заходи трьом 18-річним мешканцям Івано-Франківська", - ідеться у повідомленні.

Юнаків підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України), а одного із них - додатково в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Як вказано, згідно із рішенням Івано-Франківського міського суду:

  • одному із  підозрюваних обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою на строк шістдесят днів без права внесення застави;
    • двом іншим учасникам конфлікту призначено цілодобовий домашній арешт.

      Доповнення

      Інцидент стався 21 грудня 2025 року близько опівночі поблизу одного з нічних клубів в Івано-Франківську. "Група 18-річних хлопців з хуліганських мотивів вчинила бійку, під час якої завдала тілесних ушкоджень своїм одноліткам. Від  отриманих травм один із потерпілих помер на місці", повідомили у прокуратурі.

      Побиття юнака до смерті біля розважального закладу в Івано-Франківську: влада ініціює поліцейські перевірки у регіоні24.12.25, 11:48 • 2709 переглядiв

      Юлія Шрамко

      СуспільствоКримінал та НП
      Сутички
      Івано-Франківськ