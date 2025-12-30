Избиение юноши до смерти возле ночного клуба в Ивано-Франковске: троим участникам избраны меры пресечения

По делу о смертельной драке возле ночного клуба в Ивано-Франковске троим участникам избрана мера пресечения, сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

"Суд избрал меры пресечения троим 18-летним жителям Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.

Юношей подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины), а одного из них - дополнительно в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Как указано, согласно решению Ивано-Франковского городского суда:

одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней без права внесения залога;

двум другим участникам конфликта назначен круглосуточный домашний арест.

Дополнение

Инцидент произошел 21 декабря 2025 года около полуночи возле одного из ночных клубов в Ивано-Франковске. "Группа 18-летних парней из хулиганских побуждений устроила драку, во время которой нанесла телесные повреждения своим сверстникам. От полученных травм один из потерпевших скончался на месте", сообщили в прокуратуре.

