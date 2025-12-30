Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»

$42.220.15
18:06 • 4052 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 14031 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 15283 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 14588 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 16738 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 15165 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 14601 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 20736 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 28694 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 21044 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Публікації
Ексклюзиви
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 31088 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 26869 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 14303 перегляди
Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи14:45 • 3618 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 12334 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 26996 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 31211 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 28699 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 55544 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 54990 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Японія
Франція
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video19:50 • 58 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 14031 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 14396 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 29589 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 42694 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
NASAMS

Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Останній епізод серіалу "Дивні дива" від Netflix, що триватиме 2 години 8 хвилин, вийде 1 січня о 3 годині ночі за київським часом.

Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»

Вийшов трейлер останнього епізоду серіалу від Netflix "Дивні дива", повідомляє УНН.

Фінальний епізод триватиме 2 години та 8 хвилин, що на три хвилини довше ніж оголошувалося раніше.

Прем’єра відбудеться у середу, напередодні Нового року, а за київським часом вихід заплановано на 3 годину ночі 1 січня.  

Трейлер фіналу демонструє всіх головних персонажів, включаючи і лиходія Векну. Західні ЗМІ вже обговорюють, що трейлер містить натяки на смерть деяких персонажів.

Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28.12.25, 02:14 • 50124 перегляди

Євген Царенко

КультураУНН Lite
Новий рік
Серіали
Netflix