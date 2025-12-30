Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»
Київ • УНН
Останній епізод серіалу "Дивні дива" від Netflix, що триватиме 2 години 8 хвилин, вийде 1 січня о 3 годині ночі за київським часом.
Вийшов трейлер останнього епізоду серіалу від Netflix "Дивні дива", повідомляє УНН.
Фінальний епізод триватиме 2 години та 8 хвилин, що на три хвилини довше ніж оголошувалося раніше.
Прем’єра відбудеться у середу, напередодні Нового року, а за київським часом вихід заплановано на 3 годину ночі 1 січня.
Трейлер фіналу демонструє всіх головних персонажів, включаючи і лиходія Векну. Західні ЗМІ вже обговорюють, що трейлер містить натяки на смерть деяких персонажів.
