Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»

Вийшов трейлер останнього епізоду серіалу від Netflix "Дивні дива", повідомляє УНН.

Фінальний епізод триватиме 2 години та 8 хвилин, що на три хвилини довше ніж оголошувалося раніше.

Прем’єра відбудеться у середу, напередодні Нового року, а за київським часом вихід заплановано на 3 годину ночі 1 січня.

Трейлер фіналу демонструє всіх головних персонажів, включаючи і лиходія Векну. Західні ЗМІ вже обговорюють, що трейлер містить натяки на смерть деяких персонажів.

Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США