18:06 • 3838 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27 • 13773 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 15073 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 14420 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 16609 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 15120 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 14572 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 20701 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 28555 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 21030 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Последний эпизод сериала "Очень странные дела" от Netflix, который продлится 2 часа 8 минут, выйдет 1 января в 3 часа ночи по киевскому времени.

Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»

Вышел трейлер последнего эпизода сериала от Netflix "Очень странные дела", сообщает УНН.

Финальный эпизод продлится 2 часа и 8 минут, что на три минуты дольше, чем объявлялось ранее.

Премьера состоится в среду, накануне Нового года, а по киевскому времени выход запланирован на 3 часа ночи 1 января.  

Трейлер финала демонстрирует всех главных персонажей, включая и злодея Векну. Западные СМИ уже обсуждают, что трейлер содержит намеки на смерть некоторых персонажей.

Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США

Евгений Царенко

