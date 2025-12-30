Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»
Киев • УНН
Последний эпизод сериала "Очень странные дела" от Netflix, который продлится 2 часа 8 минут, выйдет 1 января в 3 часа ночи по киевскому времени.
Вышел трейлер последнего эпизода сериала от Netflix "Очень странные дела", сообщает УНН.
Финальный эпизод продлится 2 часа и 8 минут, что на три минуты дольше, чем объявлялось ранее.
Премьера состоится в среду, накануне Нового года, а по киевскому времени выход запланирован на 3 часа ночи 1 января.
Трейлер финала демонстрирует всех главных персонажей, включая и злодея Векну. Западные СМИ уже обсуждают, что трейлер содержит намеки на смерть некоторых персонажей.
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28.12.25, 02:14 • 50090 просмотров