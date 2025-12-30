Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»

Вышел трейлер последнего эпизода сериала от Netflix "Очень странные дела", сообщает УНН.

Финальный эпизод продлится 2 часа и 8 минут, что на три минуты дольше, чем объявлялось ранее.

Премьера состоится в среду, накануне Нового года, а по киевскому времени выход запланирован на 3 часа ночи 1 января.

Трейлер финала демонстрирует всех главных персонажей, включая и злодея Векну. Западные СМИ уже обсуждают, что трейлер содержит намеки на смерть некоторых персонажей.

Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США