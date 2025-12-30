$42.060.13
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування російських військ на 3 тисячі кілометрів за минулий рік обійшлося рф у сотні тисяч втрат. Він зазначив, що кількість мобілізованих у росії тепер дорівнює безповоротним втратам, що свідчить про зупинку нарощування армії рф.

армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті

Попри просування російських сил на деяких відрізках фронту рф несе великі втрати особового складу, які не можна оцінювати лише за площею захоплених територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News, передає УНН

Деталі

За словами Володимира Зеленського, за минулий рік російські війська змогли просунутися орієнтовно на 3 тисячі кілометрів, проте цей рух обійшовся росії у сотні тисяч втрат серед військових.

Він зазначив, що росія не демонструє реальних досягнень: зростання чисельності її війська зупинилося. Якщо раніше щомісяця мобілізували до 43 тисяч осіб, то тепер уперше кількість призваних фактично дорівнює безповоротним втратам.

Якщо дивитися на кілометри - вони виграють. Якщо дивитися на людей - вони програють

- сказав Зеленський.

Це свідчить про те, що армія рф більше не нарощується. Президент висловив сподівання, що у 2026 році війну вдасться остаточно зупинити. В іншому разі путін може вдатися до масштабної мобілізації, однак наразі через суспільне невдоволення змушений робити ставку на контрактну службу.

"Підписуєш контракт – залишаєшся, ні – у штурмовики: російських моряків масово списують у піхоту – ГУР19.12.25, 17:20 • 3827 переглядiв

Президент України також наголосив, що нині склалися умови, за яких Сполучені Штати здатні суттєво пришвидшити наближення миру.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що без озброєння зі США Україна не зможе здобути перемогу у війні, особливо в протиповітряній обороні. За його словами, російські війська масово застосовують дрони та ракети, а наявних засобів ППО недостатньо для повного захисту.

ISW: російські війська не зможуть створити стратегічний резерв та прискорити наступ у 2026 році28.12.25, 08:03 • 4140 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Fox News
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна