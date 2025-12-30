армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування російських військ на 3 тисячі кілометрів за минулий рік обійшлося рф у сотні тисяч втрат. Він зазначив, що кількість мобілізованих у росії тепер дорівнює безповоротним втратам, що свідчить про зупинку нарощування армії рф.
Попри просування російських сил на деяких відрізках фронту рф несе великі втрати особового складу, які не можна оцінювати лише за площею захоплених територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News, передає УНН.
Деталі
За словами Володимира Зеленського, за минулий рік російські війська змогли просунутися орієнтовно на 3 тисячі кілометрів, проте цей рух обійшовся росії у сотні тисяч втрат серед військових.
Він зазначив, що росія не демонструє реальних досягнень: зростання чисельності її війська зупинилося. Якщо раніше щомісяця мобілізували до 43 тисяч осіб, то тепер уперше кількість призваних фактично дорівнює безповоротним втратам.
Якщо дивитися на кілометри - вони виграють. Якщо дивитися на людей - вони програють
Це свідчить про те, що армія рф більше не нарощується. Президент висловив сподівання, що у 2026 році війну вдасться остаточно зупинити. В іншому разі путін може вдатися до масштабної мобілізації, однак наразі через суспільне невдоволення змушений робити ставку на контрактну службу.
Президент України також наголосив, що нині склалися умови, за яких Сполучені Штати здатні суттєво пришвидшити наближення миру.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що без озброєння зі США Україна не зможе здобути перемогу у війні, особливо в протиповітряній обороні. За його словами, російські війська масово застосовують дрони та ракети, а наявних засобів ППО недостатньо для повного захисту.
