"Підписуєш контракт – залишаєшся, ні – у штурмовики: російських моряків масово списують у піхоту – ГУР

15:48
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідки 19 грудня, 06:44
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається 19 грудня, 09:27
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати 19 грудня, 10:04
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів 10:41
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4 11:05
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4 11:05
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Джорджа Мелоні
Барт Де Вевер
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради 18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп 17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга 17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн 17 грудня, 12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей 17 грудня, 06:16
"Підписуєш контракт – залишаєшся, ні – у штурмовики: російських моряків масово списують у піхоту – ГУР

Київ • УНН

 • 64 перегляди

ГУР оприлюднило радіоперехоплення, яке розкриває нові методи "примусової" мобілізації в лавах армії агресора. російських моряків переводять до піхотних підрозділів, ставлячи перед вибором: або продовження контракту, або переведення в штурмові загони 810-ї окремої бригади морської піхоти.

"Підписуєш контракт – залишаєшся, ні – у штурмовики: російських моряків масово списують у піхоту – ГУР

Головне управління розвідки України оприлюднило чергове радіоперехоплення, яке розкриває нові методи "примусової" мобілізації в лавах армії агресора. Через катастрофічні втрати окупанти почали перекидати екіпажі кораблів Чорноморського флоту рф до піхотних підрозділів, ставлячи військових перед жорстким вибором. Про це ГУР повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У розмові житель бєлгородщини розповідає про долю одного з моряків, який планував звільнитися після завершення терміну служби. Однак російське командування підготувало для нього "альтернативу": або добровільне продовження контракту на кораблі, або автоматичне переведення в штурмові загони.

"Ніжки відрізати, щоб легше нести": ГУР оприлюднило перехоплення розмови окупантів про "евакуацію" пораненого 01.12.25, 17:33 • 4648 переглядiв

Дзвонять звідти і кажуть: "Саш, дивись – є два варіанти. Якщо ти сам особисто підписуєш контракт, ти залишаєшся на своєму кораблі, де ти служиш. Якщо ти не підписуєш контракт, а хочеш звільнитися, тебе автоматично просто підпишуть, зрозумів?" 

– описує ситуацію свідок.

Шлях в один бік: 810-та бригада

Тих, хто відмовляється залишатися на флоті, відправляють до складу 810-ї окремої бригади морської піхоти. Цей підрозділ уже став сумнозвісним через колосальні втрати, які він несе на найгарячіших ділянках фронту.

І ти підеш у 810-ту (окрему бригаду морської піхоти 0 ред.). А 810-та ти знаєш, що це таке, так? Ну, це у штурми 

– резюмує співрозмовник у перехопленні. 

Таким чином, російське міноборони намагається будь-якою ціною залатати дірки в піхотних частинах, використовуючи вузькопрофільних фахівців флоту як звичайне "гарматне м'ясо".

Окупанти відмовляються евакуйовувати поранених на Запоріжжі: у бійців розвивається гангрена – перехоплення ГУР27.11.25, 18:27 • 4397 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички