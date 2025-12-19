"Підписуєш контракт – залишаєшся, ні – у штурмовики: російських моряків масово списують у піхоту – ГУР

Головне управління розвідки України оприлюднило чергове радіоперехоплення, яке розкриває нові методи "примусової" мобілізації в лавах армії агресора. Через катастрофічні втрати окупанти почали перекидати екіпажі кораблів Чорноморського флоту рф до піхотних підрозділів, ставлячи військових перед жорстким вибором. Про це ГУР повідомляє у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

У розмові житель бєлгородщини розповідає про долю одного з моряків, який планував звільнитися після завершення терміну служби. Однак російське командування підготувало для нього "альтернативу": або добровільне продовження контракту на кораблі, або автоматичне переведення в штурмові загони.

Дзвонять звідти і кажуть: "Саш, дивись – є два варіанти. Якщо ти сам особисто підписуєш контракт, ти залишаєшся на своєму кораблі, де ти служиш. Якщо ти не підписуєш контракт, а хочеш звільнитися, тебе автоматично просто підпишуть, зрозумів?"

Тих, хто відмовляється залишатися на флоті, відправляють до складу 810-ї окремої бригади морської піхоти. Цей підрозділ уже став сумнозвісним через колосальні втрати, які він несе на найгарячіших ділянках фронту.

І ти підеш у 810-ту (окрему бригаду морської піхоти 0 ред.). А 810-та ти знаєш, що це таке, так? Ну, це у штурми