"Ніжки відрізати, щоб легше нести": ГУР оприлюднило перехоплення розмови окупантів про "евакуацію" пораненого

Головне управління розвідки України опублікувало нове перехоплення розмов російських окупантів, у якій вони цинічно обговорюють методи "евакуації" поранених на Покровському напрямку. Про це пише УНН.

Із діалогу випливає, що загарбники готові ампутувати кінцівки пораненому побратиму не з медичною метою, а щоб їм самим було легше його переносити.

У перехопленні один з окупантів пропонує шокуючий "варіант" евакуації.

Ти йому скажи, ми тебе в будь-якому разі понесемо – вже з відрізаними ногами. Щоб легше. Щоб він легший був. Ручки можемо, ніжки відрізати, усе перебинтуємо, перетягнемо