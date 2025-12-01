"Ніжки відрізати, щоб легше нести": ГУР оприлюднило перехоплення розмови окупантів про "евакуацію" пораненого
Київ • УНН
ГУР оприлюднило перехоплення розмови окупантів, де вони обговорюють ампутацію кінцівок пораненому для полегшення його транспортування. Загарбники також вихваляються знайденою їжею та погрожують відрубати ногу пораненому.
Головне управління розвідки України опублікувало нове перехоплення розмов російських окупантів, у якій вони цинічно обговорюють методи "евакуації" поранених на Покровському напрямку. Про це пише УНН.
Деталі
Із діалогу випливає, що загарбники готові ампутувати кінцівки пораненому побратиму не з медичною метою, а щоб їм самим було легше його переносити.
У перехопленні один з окупантів пропонує шокуючий "варіант" евакуації.
Ти йому скажи, ми тебе в будь-якому разі понесемо – вже з відрізаними ногами. Щоб легше. Щоб він легший був. Ручки можемо, ніжки відрізати, усе перебинтуємо, перетягнемо
Його співрозмовник погоджується: "Так точно. Та й нам легше буде його тоді нести".
Далі загарбники обговорюють, що ніхто "церемонитися не буде", та вихваляються тим, що знайшли вкрадену у місцевих їжу, якою "нагодують" пораненого.
Знайшли поїсти – соління, варення. Зараз його глюкозою нагодуємо. Якщо мої почнуть мені мізки виносити, я йому й ногу відрублю
