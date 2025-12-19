Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4

Леонід Кучук - засновник клініки "Одрекс", довкола якої розгорівся скандал через ймовірне неналежне лікування, що могло спричинити втрату здоров'я та навіть смерть пацієнтів. У попередніх матеріалах УНН вже описував історію виникнення клініки та розповідав про номінальних власників компаній, що стоять за "Одрексом". Чергова частина розслідування буде присвячена засновнику клініки Леонідові Кучуку та його найближчому партнерові Тіграну Арутюняну.

За нашою інформацією Леонід Кучук наразі мешкає за кордоном. Однак продовжує контролювати все, що відбувається з його бізнесом в Україні.

"Похований" скандал з оснащенням клініки

"Медичний дім Odrex" відкрився наприкінці 2012 року. Клініка позиціонувалася, як найсучасніша та оснащена за останнім словом медичної техніки. Передове медичне обладнання, зокрема, МРТ-апарат виробництва "Тошиба" - єдиний на той час в Україні. Все гарно, дорого, комфортно. Здавалося, що Одеса справді отримала лікарню європейського рівня.

Керівником клініки тоді був призначений Сергій Калинчук - медик за освітою, який однак, вже тоді мав скандальний корупційний шлейф.

Не обійшлася без скандалу і його робота в "Одрексі". На сьогодні на просторах інтернету важко знайти деталі подій, які розгорнулися у 2012 - 13 роках, однак нам вдалося виявити, що тоді виникли підозри у наявності корупційної складової в процесі оснащення "Одрекса". Що саме малося на увазі? Нам не відомо. Можливо Калинчук "нагрів руки" на купівлі обладнання. А можливо клініка отримала обладнання яке мало б бути поставлене не їй, а, наприклад, комунальній лікарні…

Хай там як, а публічно ця історія вже "похована", а Калинчук доволі швидко пішов з посади керівника "Одрекса".

Клініка продовжила роботу вже без нього. Згодом керувати нею став Тігран Арутюнян, а його давній бізнес-партнер Леонід Кучук позиціонував себе як автор ідеї та засновник. Як ми вже писали, обоє починали з грального бізнесу - були власниками компаній з виготовлення гральних автоматів та керування гральними залами.

Спонсор Гурвіца та родич втікача

Окрім заснування грального бізнесу, а згодом клініки, Кучука у ЗМІ називають спонсором колишнього міського голови Одеси Едуарда Гурвіца. У 2006 році Кучук ніби мав свою квоту на виборах до міської ради і навіть зміг провести до неї своїх людей. Злі язики тоді стверджували, що завдяки цьому Кучук зачистив місцевий гральний ринок від конкурентів.

Крім того, Леонід Кучук, ймовірно є родичем такого собі Михайла Кучука - заступника міського голови Одеси часів Гурвіца. Михайло Кучук підозрюється у створенні ОПГ та отриманні хабарів. За версією слідства підозрюваний щомісяця збагачувався на 300 тисяч гривень ухвалюючи рішення на користь олігархів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського. Підозру Кучуку оголосили заочно, адже він втік з України. Так само заочно його арештували.

Крім того, Леонід Кучук також підтримує зв'язки з колишнім головою Центрвиборчкому та колишнім "регіоналом", президентом Одеської юракадемії Сергієм Ківаловим. Останній вітав клініку з 10-ю річницею та відправляв до неї студентів на стажування.

Наразі Леонід Кучук офіційно вийшов з засновників та бенефіціарів ТОВ "Дім Медицини", яке фігурує у розслідуванні смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана. Офіційно він немає відношення і до інших компаній, під якими працювала чи працює клініка (ТОВ "Медичний дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини").

Свого часу Кучук був співвласником страхової компанії "Одрекс", яка надавала послуги у сфері медичного страхування. Однак, за інформацією з відкритих джерел, всі ліцензії цієї компанії вже анульовані.

На сьогодні Кучук разом з Арутюняном є власниками ТОВ "Вища школа медицини "Одрекс". Але цікаво інше - вже в розпал судового розслідування, а саме 10 грудня 2025 року, Кучук разом з Мариною Арутюнян та Марією Павлусенко, заснували ще одну компанію з надання медичних послуг - ТОВ "МДО Південь". Ця компанія ще не встигла отримати ліцензію Міністерства охорони здоров'я на проведення медичної діяльності. Однак, цілком ймовірно, що на тлі скандалу довкола клініки, позбавлення "Дому медицини" ліцензії та можливої перевірки дотримання ліцензійних умов іншими компаніями, власники "Одрексу" вирішили убезпечити свій бізнес і заснувати чергову компанію, на яку згодом планують отримати ще одну ліцензію і продовжити роботу.

Марина Арутюнян очевидно родичка Тіграна Арутюняна. Наразі вона є бенефіціаром лише новоствореної компанії "МДО Південь". Водночас у відкритих джерелах людина з аналогічним ПІБ фігурує у матеріалах суду за позовом "УкрСиббанку" та заявою ТОВ "Фінансова компанія "Позика". Судовий розгляд почався ще у 2012 році в Харцизькому міському суді Донецької області, а пізніше продовжився у Добропільському міськрайсуді Донеччини. В судовій ухвалі йдеться, що Марина Арутюнян взяла на себе відповідальність за позику, видану іншій особі. Розмір позики взятої у швейцарських франках за курсом на той час перевищував 570 тисяч грн. Крім того, Марина Арутюнян з Харцизька фігурує у базі Центру "Миротворець". Чи є новоспечена власниця "МДО Південь" і фігурантка бази "Миротворець" однією і тією ж особою - нам не відомо.

Вірний соратник Кучука

У 2020 році Тігран Арутюнян, директор клініки "Одрекс", став головою Вірменської громади Одеси. Керував він нею до травня 2023 року. Така посада додала позитивний штрих до образу респектабельного бізнесмена та керівника приватної клініки. Але, як ми вже знаємо, починав Арутюнян, разом із Кучуком з грального бізнесу.

Раніше ми писали, що компанія "Одрекс" виникла наприкінці 90-х і займалася спочатку ремонтом використаних, а пізніше і виробництвом, гральних автоматів. Зареєстрована ця компанія була за адресою вул. Розкидайлівська, будинок 69/71 в Одесі - місце реєстрації великої кількості компаній пов'язаних зі співвласниками клініки "Одрекс".

До початку "нульових", як пишуть ЗМІ, фірма "Одрекс" все ж почала виробляти власні ігрові автомати і випускала до 4 тисяч "одноруких бандитів" на рік, частину з яких відправляла на експорт, також випускалися ігрові столи та рулетки.

Засновниками грального бізнесу виступили Тігран Арутюнян, Леонід Кучук та Ірина Зайкова (також співзасновниця компаній з "сітки" "Одрекса").

У 2001 році, за інформацією журналістів, Кучук і Арутюнян заснували фірму "Невада", яка мала керувати власними ігровими залами. "Невада" була зареєстрована за тією ж адресою на Розкидайлівській. Пізніше ця фірма була перереєстрована на панамську офшорку "Корпорація ДВД АГ".

"Невада" свого часу працювала і на російському ринку. У російських реєстрах ми виявили ще 16 компаній дотичних до грального бізнесу з подібними назвами "Невада-Х" де "Х" назва російського міста або регіону. Всі ці підприємства були відкриті у 2002 – 2003 роках. Саме в той час тодішній "Одрекс" зі своїми гральними автоматами і "Невада" вели активну експансію на закордонні ринки, зокрема і на російський. На сьогодні всі ці фірми вже ліквідовані.

У 2009 році, після трагедії в гральному залі в Дніпрі (коли в наслідок вибуху та подальшої пожежі загинули 9 людей), влада вирішила "перекрити кисень" гральному бізнесу. Тодішній "Одрекс" і "Невада" зіштовхнулися з викликом, що змусив власників реорганізувати бізнес. Так у 2012 році і була відкрита клініка "Одрекс", яку згодом очолив Арутюнян. Також він був і залишається співзасновником компаній, які стоять за клінікою.

Крім керівництва клінікою та вірменською громадою Одеси, Арутюнян намагався спробувати себе і в політиці - так на виборах 2020 року він балотувався до Одеської міськради від партії "Слуга народу". Але стати депутатом йому не вдалося.

Примітно, що Арутюнян, як і Зайкова, не поспішав позбуватися причетності до грального бізнесу. Лише у травні 2024 року він вийшов із засновників компанії "Галаксіон", яка займається комп'ютерним програмуванням. В інтернеті можна знайти сайт https://www.galaxion.company/uk/ компанії з аналогічною назвою. На сайті зазначено, що компанія займається створенням систем онлайн моніторингу для казино та слот-клубів.

Замість висновків

Проведене розслідування та поява все нових історій пацієнтів "Одрекса" наштовхує на логічне питання - чи не перенесли власники клініки підходи до її роботи з бізнес-моделі грального ринку початку 2000-х, коли основною метою було викачування з клієнта грошей без врахування того, які це матиме наслідки?