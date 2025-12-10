Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3

Поки з'являються все нові свідчення родичів про можливе неналежне лікування у відомій одеській клініці "Одрекс", УНН продовжує розбиратися у тому, хто ж стоїть за цією клінікою.

У попередніх частинах нашого розслідування про власників клініки "Одрекс" ми вже писали, що за основними компаніями (тримачами медичних ліцензій) стоять одні й ті самі особи: Тігран Арутюнян, Ірина Зайкова, Лариса Мисоцька та Євген Савицький.

Лариса Мисоцька та Ірина Зайкова, згідно з відкритими даними, мають істотні частки в Українській асоціації діячів грального бізнесу, а в переліку засновників цієї Асоціації ми знайшли Фірму "Одрекс" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (раніше до цієї компанії були причетні все ті ж Арутюнян, Мисоцька та Зайкова).

Співвласниця клініки далека від медицини

Про Ірину Зайкову є небагато інформації, але з її власних слів відомо, що вона не мала відношення до медицини.

"Вийшло, що ми, які не розуміємось на медицині, та медпрацівники, лікарі, медперсонал – ми і вони. Начебто в одному човні, але все одно якийсь є… якась є відстань", - каже Зайкова у фільми присвяченому 10-річчю клініки "Одрекс".

ЗМІ також раніше повідомляли, що Зайкова може бути пов’язана з головою профспілки Одеського морпорту Володимиром Зайковим та екснардепом, колишнім керівником цього ж порту Миколою Павлюком, якого підозрювали в розтраті державних коштів.

Більше десятка спільних компаній, підозри правоохоронців та винаходи

Про Ларису Мисоцьку відомо ще менше - у ЗМІ вона фігурує виключно як співвласниця клініки. Але у відкритих реєстрах про неї, як і про Зайкову, можна знайти дещо більше інформації.

Окрім фірм, що стоять за клінікою, та Української асоціації діячів грального бізнесу, Зайкова та Мисоцька були чи є співзасновницями ще 13 компаній. Серед них, наприклад, ТОВ "Комплекс фізичної культури і спорту "Куренівський", співвласником якого разом з ними є Вадим Павленко, що колись був співвласником мережі ресторанів "Козирна карта", яка припинила роботу у 2019 році. Самого Павленка називали правою рукою Іскандера Кірімова, якому прописували право розпоряджатися грошима столичного криміналітету. Є у спільній власності жінок і ТОВ "Новий контур", згідно з відкритими данними, досі зареєстроване у Луганську.

Мисоцька і Зайкова також були пов'язані з компанією "Вавилон-Гранд" (перша досі є її кінцевим бенефіціаром), яка фігурувала у кримінальному провадженні про відмивання мільйонів гривень отриманих злочинним шляхом. У цьому ж провадженні фігурувала компанія "Міст Інвест", яка також зараз належить Мисоцькій. Потрапляла на радари правоохоронців ще одна компанія, до якої мали відношення обидві жінки - "ТД Аввентокс". Цю компанію правоохоронці розглядали як частину мережі конвертаційних центрів.

Раніше ми писали про тісний зв'язок власників клініки "Одрекс" з гральним бізнесом - власне назву "Одрекс" спочатку носила компанія з виготовлення гральних автоматів. Крім того, на Зайкову зареєстровані два варіанти торгової марки "Одрекс" під якими, зокрема, надавалися послуги з гри на автоматах. Вона ж зареєстрована винахідницею корисною моделі "Спосіб прийому ставок" та винаходу і корисної моделі "Програмно-апаратний комплекс для надання букмекерських послуг". І справді далеко від медицини, як і зазначала сама винахідниця.

Далі буде.