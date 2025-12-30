Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗ

$42.060.13
49.560.13
ukenru
01:10 • 1990 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 11702 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 16411 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 14835 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 17768 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 19781 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 18402 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 21655 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 22415 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 21482 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.8м/с
77%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти вбили сім цивільних у Покровську: омбудсман повідомив деталі та направив листи в ООН та МКЧХ29 грудня, 16:59 • 3504 перегляди
У кремлі заявили, що Трамп "був шокований" новиною про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна29 грудня, 17:09 • 4942 перегляди
Сім населених пунктів на Прикарпатті залишаються відрізаними через негоду: хворих транспортують снігоходомVideo29 грудня, 17:21 • 4250 перегляди
Джордж Клуні та його сім'я отримали французьке громадянство: деталі29 грудня, 20:20 • 4036 перегляди
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС Photo21:26 • 3154 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 29114 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 30529 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 149960 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 192627 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 105727 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 15838 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 28929 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 38592 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 49095 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 149960 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
F-15 Eagle
Опалення

Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗ

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Україні передали автомобілі швидкої допомоги від Казахстану в межах гуманітарної допомоги. Вартість карет швидкої перевищила 9 мільйонів гривень, вони оснащені сучасним обладнанням для невідкладної медичної допомоги.

Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗ

Україні в межах гуманітарної допомоги від Казахстану передали автомобілі швидкої допомоги, оснащені сучасним обладнанням. Загальна вартість карет швидкої перевищила 9 мільйонів гривень. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що швидкі оснащені повним комплектом обладнання для надання невідкладної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів.

Зокрема, у комплектацію входять апарат штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інше сучасне медичне обладнання.

Загальна вартість переданих автомобілів склала 9 мільйонів 780 тисяч гривень

- повідомили у відомстві.

За інформацією МОЗ, автомобілі передано трьом закладам охорони здоров’я Черкаської області: Тальнівській багатопрофільній лікарні, Черкаському обласному кардіологічному центру та Лисянській територіальній лікарні.

Нагадаємо

Папа Римський Лев XIV відправив три вантажівки з понад 100 тисячами порцій супів швидкого приготування в найбільш постраждалі від бойових дій регіони України. Ця гуманітарна допомога, отримана від корейського виробника, є важливою для населення, що зіткнулося з пошкодженням цивільної інфраструктури.

Грузія продовжила безкоштовне медичне обслуговування для українців до 2026 року27.12.25, 13:25 • 5579 переглядiв

Віта Зеленецька

Здоров'я
Війна в Україні
Черкаська область
благодійність
Україна
Казахстан