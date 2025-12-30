Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗ
Київ • УНН
Україні передали автомобілі швидкої допомоги від Казахстану в межах гуманітарної допомоги. Вартість карет швидкої перевищила 9 мільйонів гривень, вони оснащені сучасним обладнанням для невідкладної медичної допомоги.
Україні в межах гуманітарної допомоги від Казахстану передали автомобілі швидкої допомоги, оснащені сучасним обладнанням. Загальна вартість карет швидкої перевищила 9 мільйонів гривень. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що швидкі оснащені повним комплектом обладнання для надання невідкладної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів.
Зокрема, у комплектацію входять апарат штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інше сучасне медичне обладнання.
Загальна вартість переданих автомобілів склала 9 мільйонів 780 тисяч гривень
За інформацією МОЗ, автомобілі передано трьом закладам охорони здоров’я Черкаської області: Тальнівській багатопрофільній лікарні, Черкаському обласному кардіологічному центру та Лисянській територіальній лікарні.
