Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗ

Україні в межах гуманітарної допомоги від Казахстану передали автомобілі швидкої допомоги, оснащені сучасним обладнанням. Загальна вартість карет швидкої перевищила 9 мільйонів гривень. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що швидкі оснащені повним комплектом обладнання для надання невідкладної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів.

Зокрема, у комплектацію входять апарат штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інше сучасне медичне обладнання.

Загальна вартість переданих автомобілів склала 9 мільйонів 780 тисяч гривень - повідомили у відомстві.

За інформацією МОЗ, автомобілі передано трьом закладам охорони здоров’я Черкаської області: Тальнівській багатопрофільній лікарні, Черкаському обласному кардіологічному центру та Лисянській територіальній лікарні.

Нагадаємо

