11:58
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Публікації
УНН Lite
Папа Римський Лев XIV відправив три вантажівки із супами швидкого приготування в Україну

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Папа Римський Лев XIV відправив три вантажівки з понад 100 тисячами порцій супів швидкого приготування в найбільш постраждалі від бойових дій регіони України. Ця гуманітарна допомога, отримана від корейського виробника, є важливою для населення, що зіткнулося з пошкодженням цивільної інфраструктури.

Папа Римський Лев XIV відправив три вантажівки із супами швидкого приготування в Україну

Папа Римський Лев XIV відправив в Україну три вантажівки із супами швидкого приготування. Як пише Vatican news, допомогу спрямували в місцевості, найбільше постраждалі від бойових дій, передає УНН.

Деталі

Папа Лев XIV не тільки молиться за мир, але також хоче бути поруч з сім’ями, які страждають. На цьому наголосив кардинал Конрад Краєвський, Папський розподілювач милостині, розповідаючи в контексті свята Святої Родини в коментарі для ватиканських медіа про деякі ініціативи, що були здійснені на підтримку сімей у різних частинах світу.

Зеленський обговорив з Папою Римським повернення українських дітей та запросив його в Україну09.12.25, 13:31 • 2721 перегляд

Якщо йдеться про Україну, то ще перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків, понад 100 тисяч порцій, які були відправлені в місцевості, найбільше постраждалі від бойових дій.

Кардинал Краєвський розповів, що Святіший Отець отримав цю гуманітарну допомогу від корейського виробника, який вже вдруге підтримав гуманітарні ініціативи Святого Престолу. Така допомога є важливою в контексті, де через обстріли уражена цивільна інфраструктура: достатньо трохи гарячої води, щоб отримати поживний суп.

Зеленський - Папі Римському: рф не лише відкинула пропозицію перемир'я на Різдво, а й завдала удару по українській енергосистемі24.12.25, 17:50 • 4968 переглядiв

Антоніна Туманова

Лев XIV
благодійність
Україна