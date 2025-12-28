Папа Римський Лев XIV відправив три вантажівки із супами швидкого приготування в Україну
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV відправив три вантажівки з понад 100 тисячами порцій супів швидкого приготування в найбільш постраждалі від бойових дій регіони України. Ця гуманітарна допомога, отримана від корейського виробника, є важливою для населення, що зіткнулося з пошкодженням цивільної інфраструктури.
Папа Римський Лев XIV відправив в Україну три вантажівки із супами швидкого приготування. Як пише Vatican news, допомогу спрямували в місцевості, найбільше постраждалі від бойових дій, передає УНН.
Деталі
Папа Лев XIV не тільки молиться за мир, але також хоче бути поруч з сім’ями, які страждають. На цьому наголосив кардинал Конрад Краєвський, Папський розподілювач милостині, розповідаючи в контексті свята Святої Родини в коментарі для ватиканських медіа про деякі ініціативи, що були здійснені на підтримку сімей у різних частинах світу.
Якщо йдеться про Україну, то ще перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків, понад 100 тисяч порцій, які були відправлені в місцевості, найбільше постраждалі від бойових дій.
Кардинал Краєвський розповів, що Святіший Отець отримав цю гуманітарну допомогу від корейського виробника, який вже вдруге підтримав гуманітарні ініціативи Святого Престолу. Така допомога є важливою в контексті, де через обстріли уражена цивільна інфраструктура: достатньо трохи гарячої води, щоб отримати поживний суп.
