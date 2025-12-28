Папа Римский Лев XIV отправил три грузовика с супами быстрого приготовления в Украину

$41.930.00
49.430.00
ukenru
28 декабря, 11:58 • 12887 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 21712 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 19871 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 28120 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 36500 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 46789 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 45137 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 32599 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27914 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22485 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
7.9м/с
89%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвалеVideo28 декабря, 10:43 • 12873 просмотра
Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенокVideo12:51 • 4876 просмотра
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч курVideo13:42 • 5392 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки14:44 • 12483 просмотра
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским16:58 • 9070 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 27395 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 80230 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 132480 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 62183 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 92410 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Покровск
Мирноград
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 16574 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 27001 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 80230 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 28920 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 28253 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Бильд

Папа Римский Лев XIV отправил три грузовика с супами быстрого приготовления в Украину

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Папа Римский Лев XIV отправил три грузовика с более чем 100 тысячами порций супов быстрого приготовления в наиболее пострадавшие от боевых действий регионы Украины. Эта гуманитарная помощь, полученная от корейского производителя, важна для населения, столкнувшегося с повреждением гражданской инфраструктуры.

Папа Римский Лев XIV отправил три грузовика с супами быстрого приготовления в Украину

Папа Римский Лев XIV отправил в Украину три грузовика с супами быстрого приготовления. Как пишет Vatican news, помощь направили в местности, наиболее пострадавшие от боевых действий, передает УНН.

Детали

Папа Лев XIV не только молится за мир, но также хочет быть рядом со страдающими семьями. Это подчеркнул кардинал Конрад Краевский, Папский распределитель милостыни, рассказывая в контексте праздника Святого Семейства в комментарии для ватиканских медиа о некоторых инициативах, осуществленных в поддержку семей в разных частях мира.

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину09.12.25, 13:31 • 2721 просмотр

Если речь идет об Украине, то еще до Рождества в Ватикан прибыли три грузовика с супами быстрого приготовления разных вкусов, более 100 тысяч порций, которые были отправлены в местности, наиболее пострадавшие от боевых действий.

Кардинал Краевский рассказал, что Святейший Отец получил эту гуманитарную помощь от корейского производителя, который уже во второй раз поддержал гуманитарные инициативы Святого Престола. Такая помощь важна в контексте, где из-за обстрелов поражена гражданская инфраструктура: достаточно немного горячей воды, чтобы получить питательный суп.

Зеленский - Папе Римскому: рф не только отвергла предложение перемирия на Рождество, но и нанесла удар по украинской энергосистеме24.12.25, 17:50 • 4968 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Папа Лев XIV
благотворительность
Украина