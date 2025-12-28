Папа Римский Лев XIV отправил три грузовика с супами быстрого приготовления в Украину
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV отправил три грузовика с более чем 100 тысячами порций супов быстрого приготовления в наиболее пострадавшие от боевых действий регионы Украины. Эта гуманитарная помощь, полученная от корейского производителя, важна для населения, столкнувшегося с повреждением гражданской инфраструктуры.
Детали
Папа Лев XIV не только молится за мир, но также хочет быть рядом со страдающими семьями. Это подчеркнул кардинал Конрад Краевский, Папский распределитель милостыни, рассказывая в контексте праздника Святого Семейства в комментарии для ватиканских медиа о некоторых инициативах, осуществленных в поддержку семей в разных частях мира.
Если речь идет об Украине, то еще до Рождества в Ватикан прибыли три грузовика с супами быстрого приготовления разных вкусов, более 100 тысяч порций, которые были отправлены в местности, наиболее пострадавшие от боевых действий.
Кардинал Краевский рассказал, что Святейший Отец получил эту гуманитарную помощь от корейского производителя, который уже во второй раз поддержал гуманитарные инициативы Святого Престола. Такая помощь важна в контексте, где из-за обстрелов поражена гражданская инфраструктура: достаточно немного горячей воды, чтобы получить питательный суп.
