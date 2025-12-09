Зеленський обговорив з Папою Римським повернення українських дітей та запросив його в Україну
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Кастель-Гандольфо. Обговорювалися зусилля Ватикану щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та дипломатична робота України зі США.
Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV, яка відбулася в Папському палаці у Кастель-Гандольфо. Обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала росія, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Глава держави подякував Його Святості за постійні молитви за Україну й українців і заклики до справедливого миру.
Президент поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США, яка спрямована на досягнення достойного й гарантованого миру. Зеленський закликав Його Святість продовжувати підтримку скоординованих миротворчих зусиль.
"Молімось разом за справедливий і тривалий мир" Папа Римський Лев XIV висловив співчуття через загибель людей в Україні16.11.25, 21:32 • 4456 переглядiв
Глава держави й Понтифік обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Президент подякував Його Святості за підтримку маленьких українців і Святому Престолу – за постійну гуманітарну допомогу та готовність розширити присутність гуманітарних місій, зокрема у прифронтових регіонах.
Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну з апостольським візитом.
Папа Римський пропонує Італію як посередника між Україною і рф у мирних переговорах03.12.25, 02:41 • 3876 переглядiв