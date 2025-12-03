Папа Римський пропонує Італію як посередника між Україною і рф у мирних переговорах

Папа Римський Лев XIV вважає, що Європі слід активно долучитися до створення "мирного плану" для врегулювання повномасштабної війни росії проти України. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Vatican News.

Папа Римський Лев XIV наголосив, що Європа повинна активно брати участь у розробці потенційного "мирного плану", який допоможе знайти шляхи завершення війни.

За інформацією Vatican News, під час спілкування з журналістами він нагадав про постійні заклики Святого Престолу "до припинення вогню, ведення діалогу, а не війни".

Зрозуміло, що, з одного боку, президент Сполучених Штатів вважає, що може просувати "мирний план", який він хотів би реалізувати і який, принаймні на початку, не передбачає участі Європи