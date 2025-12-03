$42.340.08
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
22:18 • 3638 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 19916 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 56038 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 42012 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 34240 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 31852 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 57939 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54505 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60872 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 56038 перегляди
Папа Римський пропонує Італію як посередника між Україною і рф у мирних переговорах

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Папа Римський Лев XIV наголосив на необхідності активної участі Європи у розробці мирного плану для врегулювання війни росії проти України. Він зазначив, що початковий план США був змінений завдяки зауваженням Європи, і підкреслив важливість ролі Італії в цьому процесі.

Папа Римський пропонує Італію як посередника між Україною і рф у мирних переговорах

Папа Римський Лев XIV вважає, що Європі слід активно долучитися до створення "мирного плану" для врегулювання повномасштабної війни росії проти України. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Vatican News.  

Деталі

Папа Римський Лев XIV наголосив, що Європа повинна активно брати участь у розробці потенційного "мирного плану", який допоможе знайти шляхи завершення війни.

За інформацією Vatican News, під час спілкування з журналістами він нагадав про постійні заклики Святого Престолу "до припинення вогню, ведення діалогу, а не війни".

Зрозуміло, що, з одного боку, президент Сполучених Штатів вважає, що може просувати "мирний план", який він хотів би реалізувати і який, принаймні на початку, не передбачає участі Європи

- сказав понтифік.

"Але присутність Європи є важливою, і той перший план також був змінений через зауваження Європи", – додав він.

Папа окремо згадав про Італію, роль якої в мирному процесі, за його словами, "може бути дуже важливою".

Нагадаємо

Папа Римський під час свого першого закордонного візиту на Близький Схід перед відльотом до Ватикану закликав світових лідерів до миру та недопущення воєн.

Ердоган відзначив "розумну позицію" Папи Лева щодо України та Палестини під час його візиту до Туреччини

Віта Зеленецька

