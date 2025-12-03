Папа Римський пропонує Італію як посередника між Україною і рф у мирних переговорах
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV наголосив на необхідності активної участі Європи у розробці мирного плану для врегулювання війни росії проти України. Він зазначив, що початковий план США був змінений завдяки зауваженням Європи, і підкреслив важливість ролі Італії в цьому процесі.
Папа Римський Лев XIV вважає, що Європі слід активно долучитися до створення "мирного плану" для врегулювання повномасштабної війни росії проти України. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Vatican News.
Деталі
Папа Римський Лев XIV наголосив, що Європа повинна активно брати участь у розробці потенційного "мирного плану", який допоможе знайти шляхи завершення війни.
За інформацією Vatican News, під час спілкування з журналістами він нагадав про постійні заклики Святого Престолу "до припинення вогню, ведення діалогу, а не війни".
Зрозуміло, що, з одного боку, президент Сполучених Штатів вважає, що може просувати "мирний план", який він хотів би реалізувати і який, принаймні на початку, не передбачає участі Європи
"Але присутність Європи є важливою, і той перший план також був змінений через зауваження Європи", – додав він.
Папа окремо згадав про Італію, роль якої в мирному процесі, за його словами, "може бути дуже важливою".
Нагадаємо
Папа Римський під час свого першого закордонного візиту на Близький Схід перед відльотом до Ватикану закликав світових лідерів до миру та недопущення воєн.
