Ердоган відзначив "розумну позицію" Папи Лева щодо України та Палестини під час його візиту до Туреччини
Київ • УНН
Президент Туреччини Таїп Ердоган високо оцінив підхід Папи Римського Лева до палестинського питання та його заклики до миру в Україні. Він висловив сподівання, що перший закордонний візит нового католицького лідера сприятиме миру у світі.
Після зустрічі з Папою Римським Левом у Анкарі президент Туреччини Таїп Ердоган високо оцінив його підхід до палестинського питання та висловив сподівання, що перший закордонний візит нового католицького лідера сприятиме миру у світі в умовах напруженості та невизначеності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ми високо оцінюємо його (Папи Римського Лева – ред.) проникливу позицію щодо палестинського питання
Папа Лев вирушає у першу закордонну поїздку, щоб закликати до миру в Туреччині та Лівані25.11.25, 22:51 • 3258 переглядiв
Він додав, що "наш борг перед палестинським народом – це справедливість, і основою цього є негайна реалізація бачення рішення про дві держави, заснованого на кордонах 1967 року. Так само збереження історичного статусу Єрусалима має вирішальне значення".
Ердоган також відзначив заклики Папи Лева до миру та дипломатії щодо війни в Україні як "дуже змістовні".
Туреччина останніми роками послідовно критикує бомбардування Гази Ізраїлем у рамках конфлікту з ХАМАС.
Папа Лев прибув до Туреччини з першою закордонною поїздкою: ЗМІ дізналися про відхилення від ватиканської традиції під час візиту27.11.25, 14:47 • 1344 перегляди