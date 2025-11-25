Папа Лев вирушає у першу закордонну поїздку, щоб закликати до миру в Туреччині та Лівані
Київ • УНН
Папа Лев вирушає у свою першу закордонну поїздку до Туреччини та Лівану з 27 листопада по 2 грудня. Він закликатиме до миру та єдності між гілками християнства, зустрінеться з урядовцями та відвідає культурні об'єкти.
Папа Лев у четвер розпочне свою першу поїздку за межі Італії як очільник Католицької церкви, відвідавши Туреччину та Ліван. Очікується, що під час поїздки він виголосить заклики до миру у регіоні та підкреслить важливість єдності між давніми гілками християнства. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Візит триватиме з 27 листопада по 2 грудня. Папа Лев, перший американець на чолі Католицької церкви, також зустрінеться з урядовцями обох країн і відвідає значущі культурні та релігійні об’єкти. Попередній понтифік, Папа Франциск, планував цей візит, але через проблеми зі здоров’ям не зміг його здійснити. Франциск помер 21 квітня, а Лев, родом із Чикаго, був обраний Папою 8 травня.
Перша закордонна поїздка Папи Римського – це можливість привернути та утримати увагу світу. Для Папи Лева на кону його здатність знаходити зв’язок із ширшою аудиторією в регіоні, де війна і мир, гуманітарні потреби та міжконфесійний діалог є вирішальними питаннями.
