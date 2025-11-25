$42.370.10
Папа Лев отправляется в первую зарубежную поездку, чтобы призвать к миру в Турции и Ливане

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Папа Лев отправляется в свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан с 27 ноября по 2 декабря. Он будет призывать к миру и единству между ветвями христианства, встретится с правительственными чиновниками и посетит культурные объекты.

Папа Лев отправляется в первую зарубежную поездку, чтобы призвать к миру в Турции и Ливане

Папа Лев в четверг начнет свою первую поездку за пределы Италии как глава Католической церкви, посетив Турцию и Ливан. Ожидается, что во время поездки он выступит с призывами к миру в регионе и подчеркнет важность единства между древними ветвями христианства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Визит продлится с 27 ноября по 2 декабря. Папа Лев, первый американец во главе Католической церкви, также встретится с правительственными чиновниками обеих стран и посетит значимые культурные и религиозные объекты. Предыдущий понтифик, Папа Франциск, планировал этот визит, но из-за проблем со здоровьем не смог его осуществить. Франциск умер 21 апреля, а Лев, родом из Чикаго, был избран Папой 8 мая.

Первая зарубежная поездка Папы Римского – это возможность привлечь и удержать внимание мира. Для Папы Льва на кону его способность находить связь с более широкой аудиторией в регионе, где война и мир, гуманитарные потребности и межконфессиональный диалог являются решающими вопросами. 

– отметил Джон Тевис, ватиканский корреспондент в отставке, освещавший три папства.

Папа Лев пообщался онлайн с молодежью и призвал их не злоупотреблять ИИ в учебе21.11.25, 22:10 • 4745 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Папа Франциск
Ливан
Италия
Турция
Чикаго