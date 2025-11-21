Папа Лев пообщался онлайн с молодежью и призвал их не злоупотреблять ИИ в учебе

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 3526 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12948 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18674 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21477 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20857 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25956 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16753 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17674 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16892 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36164 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 7648 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 7160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18521 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 4988 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17179 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17268 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18595 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25958 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 36166 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35029 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17268 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 32135 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46468 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48482 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61973 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

Папа Лев пообщался онлайн с молодежью и призвал их не злоупотреблять ИИ в учебе

Киев • УНН

 • 1888 просмотра

Папа Лев призвал молодых американцев не злоупотреблять искусственным интеллектом для выполнения домашних заданий, подчеркивая его роль как учебного инструмента. Он отметил, что ИИ становится одной из определяющих черт нашего времени.

Папа Лев пообщался онлайн с молодежью и призвал их не злоупотреблять ИИ в учебе
Фото: Reuters

Папа Лев обратился к примерно 15 000 молодых американцев с призывом не использовать искусственный интеллект для выполнения домашних заданий, подчеркнув его роль лишь как учебного инструмента. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Во время сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в пятницу из Ватикана на национальной конференции католической молодежи в Индианаполисе, штат Индиана, Папа отметил, что искусственный интеллект "становится одной из определяющих черт нашего времени". 

Украина просит Ватикан стать официальным посредником в возвращении депортированных граждан из РФ – АР19.11.25, 22:12 • 4912 просмотров

Ответственное использование искусственного интеллекта означает его использование таким образом, чтобы это способствовало вашему развитию. Не просите его делать за вас домашнее задание 

– сказал он.

Лев, первый Папа Римский из США, общался с молодежью около 40 минут, отвечая на вопросы о католической вере и давая советы по дружбе в школе. Это было первое такое мероприятие за его шесть месяцев на посту.

"Молимся вместе за справедливый и прочный мир" Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине16.11.25, 21:32 • 4267 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Война в Украине
Reuters
Индиана
Украина
Ватикан