Папа Лев пообщался онлайн с молодежью и призвал их не злоупотреблять ИИ в учебе
Папа Лев призвал молодых американцев не злоупотреблять искусственным интеллектом для выполнения домашних заданий, подчеркивая его роль как учебного инструмента. Он отметил, что ИИ становится одной из определяющих черт нашего времени.
Папа Лев обратился к примерно 15 000 молодых американцев с призывом не использовать искусственный интеллект для выполнения домашних заданий, подчеркнув его роль лишь как учебного инструмента. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Во время сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в пятницу из Ватикана на национальной конференции католической молодежи в Индианаполисе, штат Индиана, Папа отметил, что искусственный интеллект "становится одной из определяющих черт нашего времени".
Ответственное использование искусственного интеллекта означает его использование таким образом, чтобы это способствовало вашему развитию. Не просите его делать за вас домашнее задание
Лев, первый Папа Римский из США, общался с молодежью около 40 минут, отвечая на вопросы о католической вере и давая советы по дружбе в школе. Это было первое такое мероприятие за его шесть месяцев на посту.
