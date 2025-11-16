"Молимся вместе за справедливый и прочный мир" Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине
Киев • УНН
Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине в результате последних обстрелов, включая Киев. Он призвал не привыкать к войне и молиться за мир.
Об этом сообщает УНН.
В сообщении в соцсети Х Понтифик отметил, что он "с грустью следит за новостями об атаках, которые продолжают поражать многочисленные украинские города, включая Киев".
Эти атаки приводят к гибели и ранениям людей, среди которых есть дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крова в условиях наступления холодов
Он также выразил солидарность с пострадавшими и призвал не привыкать к войне и разрушениям.
"Молимся вместе за справедливый и прочный мир в разорванной войной Украине", - добавил Понтифик.
В октябре Папа Римский Лев XIV обратился к мировым медиа, призвав противодействовать лжи и манипуляциям, поддерживая честную документацию событий в Украине.
