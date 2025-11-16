"Молимся вместе за справедливый и прочный мир" Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине

Папа Римский Лев XIV в воскресенье выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине в результате последних обстрелов. Об этом сообщает УНН.

В сообщении в соцсети Х Понтифик отметил, что он "с грустью следит за новостями об атаках, которые продолжают поражать многочисленные украинские города, включая Киев".

Эти атаки приводят к гибели и ранениям людей, среди которых есть дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крова в условиях наступления холодов