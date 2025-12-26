$42.150.05
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Морская блокада Венесуэлы со стороны США нарушает экспорт нефти, преимущественно направляющейся в Китай. Американские военные преследуют танкеры, заставляя их менять маршрут в рамках операции по давлению на правительство Венесуэлы.

Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg

Морская блокада Венесуэлы со стороны США нарушает экспорт нефти, большая часть которой обычно идет в Китай. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Издание указывает на эпизод, произошедший накануне: нефтяной танкер, подвергшийся санкциям США и преследуемый американскими войсками, изменил маршрут в сторону от Венесуэлы и направился в Атлантический океан.

Эта операция является частью крупнейшего за десятилетие развертывания военных сил США в регионе, которое администрация Трампа приказала провести для остановки наркокартелей с целью давления на правительство Венесуэлы

- говорится в статье.

Авторы указывают, что администрация президента США Дональда Трампа приказала командованию американских войск в регионе сосредоточиться в течение следующих двух месяцев на карантине венесуэльской нефти. При этом Армия США в Карибском бассейне сейчас сосредоточена почти исключительно на экономической блокаде Венесуэлы, а не на военных вариантах.

Напомним

21 декабря Соединенные Штаты задержали уже третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.

Венесуэла превращает танкеры в плавучие хранилища из-за морской блокады США23.12.25, 22:50 • 5550 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Венесуэла
Атлантический океан
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты