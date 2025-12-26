Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg
Киев • УНН
Морская блокада Венесуэлы со стороны США нарушает экспорт нефти, преимущественно направляющейся в Китай. Американские военные преследуют танкеры, заставляя их менять маршрут в рамках операции по давлению на правительство Венесуэлы.
Детали
Издание указывает на эпизод, произошедший накануне: нефтяной танкер, подвергшийся санкциям США и преследуемый американскими войсками, изменил маршрут в сторону от Венесуэлы и направился в Атлантический океан.
Эта операция является частью крупнейшего за десятилетие развертывания военных сил США в регионе, которое администрация Трампа приказала провести для остановки наркокартелей с целью давления на правительство Венесуэлы
Авторы указывают, что администрация президента США Дональда Трампа приказала командованию американских войск в регионе сосредоточиться в течение следующих двух месяцев на карантине венесуэльской нефти. При этом Армия США в Карибском бассейне сейчас сосредоточена почти исключительно на экономической блокаде Венесуэлы, а не на военных вариантах.
Напомним
21 декабря Соединенные Штаты задержали уже третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.
