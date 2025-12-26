Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 грудня, 16:14 • 12024 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 41488 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 45703 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 57520 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 29594 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 23336 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 17758 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 61822 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 78177 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34611 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.9м/с
75%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 15963 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 14424 перегляди
Вимагали купити БАДи: стали відомі нові подробиці у справі злочинної групи, що тероризувала літніх українцівPhoto25 грудня, 15:38 • 6646 перегляди
Міноборони запроваджує відеофіксацію контролю якості майна ЗСУ для прозорості закупівель 25 грудня, 15:49 • 7020 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 10861 перегляди
Публікації
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 41485 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 61821 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 45322 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 78176 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 63459 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чарльз ІІІ
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Чернігів
Реклама
УНН Lite
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 10872 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 14434 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 15976 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 19495 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 25616 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Storm Shadow
The Times

Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Морська блокада Венесуели з боку США порушує експорт нафти, що переважно прямує до Китаю. Американські військові переслідують танкери, змушуючи їх змінювати маршрут в рамках операції з тиску на уряд Венесуели.

Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg

Морська блокада Венесуели збоку США порушує експорт нафти, більша частина якої зазвичай йде до Китаю. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Видання вказує на епізод, що стався напередодні: нафтовий танкер, який зазнав санкцій США і переслідуваний американськими військами, змінив маршрут у бік від Венесуели і попрямував в Атлантичний океан.

Ця операція є частиною найбільшого за десятиліття розгортання військових сил США в регіоні, яке адміністрація Трампа наказала провести для зупинення наркокартелів з метою тиску на уряд Венесуели

- йдеться у статті.

Автори вказують, що адміністрація президента США Дональда Трампа наказала командуванню американських військ у регіоні зосередитися протягом наступних двох місяців на карантині венесуельської нафти. При цьому Армія США в Карибському басейні наразі зосереджена майже виключно на економічній блокаді Венесуели, а не на військових варіантах.

Нагадаємо

21 грудня Сполучені Штати затримали вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели.

Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США23.12.25, 22:50 • 5550 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Венесуела
Атлантичний океан
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки