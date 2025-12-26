Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg
Київ • УНН
Морська блокада Венесуели з боку США порушує експорт нафти, що переважно прямує до Китаю. Американські військові переслідують танкери, змушуючи їх змінювати маршрут в рамках операції з тиску на уряд Венесуели.
Деталі
Видання вказує на епізод, що стався напередодні: нафтовий танкер, який зазнав санкцій США і переслідуваний американськими військами, змінив маршрут у бік від Венесуели і попрямував в Атлантичний океан.
Ця операція є частиною найбільшого за десятиліття розгортання військових сил США в регіоні, яке адміністрація Трампа наказала провести для зупинення наркокартелів з метою тиску на уряд Венесуели
Автори вказують, що адміністрація президента США Дональда Трампа наказала командуванню американських військ у регіоні зосередитися протягом наступних двох місяців на карантині венесуельської нафти. При цьому Армія США в Карибському басейні наразі зосереджена майже виключно на економічній блокаді Венесуели, а не на військових варіантах.
Нагадаємо
21 грудня Сполучені Штати затримали вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели.
