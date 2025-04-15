Біля польського міста Мендзиздроє зоозахисники визволили 7-метрового горбатого кита, який заплутався в рибальських сітках. Рятувальна операція пройшла успішно завдяки спокійній поведінці тварини та злагодженій роботі служб.
Вчені виявили значне збільшення тріщин у крижаному щиті Гренландії між 2016 та 2021 роками. Супутникові знімки показали зростання обсягу тріщин на 4,3%, що впливає на стабільність льодовика.
Адміністрація Байдена планує заборонити буріння нафтогазових свердловин на території 2,5 млн кв. км узбережжя США. Обмеження охоплять узбережжя Тихого й Атлантичного океанів та східну частину Мексиканської затоки.
Міністри оборони ФРН і Великої Британії уклали угоду про зміцнення оборонної співпраці. Документ передбачає спільні навчання, розробку зброї та протидію російським підводним човнам.
Понад 40 кліматологів звернулися до міністрів Північної Європи щодо змін в Атлантичному океані через глобальне потепління. Вчені закликають до термінових дій для запобігання колапсу океанічних течій та кліматичних змін.
Регіональна асамблея Азорських островів схвалила створення морської заповідної зони площею 300 тис. км². Половина території буде повністю захищена, на іншій дозволено вибірковий вилов риби.
Національний центр ураганів США прогнозує посилення урагану "Мілтон" до 4 категорії перед виходом на західне узбережжя Флориди.
Ураган Кірк рухається через Атлантику до Західної та Центральної Європи. Очікується, що він досягне континенту в середині або наприкінці наступного тижня, потенційно загрожуючи Німеччині та Франції.
30-річна громадянка Німеччини померла після нападу акули в Атлантичному океані за 514 км від Канарських островів. Жінку евакуювали вертольотом, але вона померла дорогою до лікарні через втрату крові.
"Ернесто" знову став ураганом, викликаючи небезпечні течії на пляжах США та Канади. Очікується посилення шторму перед ослабленням до посттропічного циклону у вівторок.
Ураган "Ернесто" послабшав до тропічного шторму, віддаляючись від Бермудських островів. Шторм спричинив перебої з електрикою та водопостачанням у Карибському басейні, очікується його посилення біля Ньюфаундленду.
Сьогодні, 27 липня, в Україні своє професійне свято відзначають медичні працівники. До 2023 року за рядянською традицією День медика в Україні відзначали у третю неділю червня. Миеулого року дату святкування перенесли на 27 липня.
Судно Argos Georgia затонуло через повінь біля Фолклендських островів. 6 людей загинули, 14 врятовані, 7 зникли безвісти. Серед екіпажу були громадяни різних країн, зокрема рф.
Ураган "Берил", потужний шторм четвертої категорії, пройшов у середу над Ямайкою, спричинивши сильні вітри, зливи та заподіявши значної шкоди, внаслідок нього загинули щонайменше 7 осіб на південному сході Карибського басейну.
Нині рибальство є важливим видом економічної діяльності в усьому світі та забезпечує значні джерела їжі та доходу для мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються. Щорічний улов риби в світі коливається в межах 100 мільйонів тон. Кожна людина на планеті щороку з’їдає близько 20 кілограмів риби
Тропічний шторм "Альберто" ослаб над центральною Мексикою після проливних дощів, однак за попередній час загинули щонайменше 4 людини. Також виникла небезпека повеней.
Тропічний шторм "Альберто" сформувався в Мексиканській затоці, ставши першим названим штормом сезону ураганів, і, як очікується, принесе сильні дощі і можливі раптові повені в північно-східну Мексику і південний Техас.
За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, з надходженням нової військової допомоги від США переваги Росії на полі бою поступово зменшуються: її перевага в артилерії знизилася з 7 до 1 до 5 до 1.
Країни "Групи семи" домовилися надати Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги у вигляді кредитів, розмір яких залежить від розміру їхніх економік і які будуть погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів.
Кораблі російського флоту, включаючи атомний підводний човен і фрегат, озброєні гіперзвуковими ракетами, прибули на Кубу з п'ятиденним візитом.
Через поганий урожай морських водоростей і зростаючий світовий попит ціни на японські морські водорості, такі як вакаме і норі, злетіли до небес, що негативно позначилося на домашніх господарствах і ресторанах Японії.
Росія направляє військові кораблі, включаючи атомний підводний човен і фрегат, на Кубу для проведення військово-морських навчань поблизу берегів Сполучених Штатів.
Україна і Норвегія підписали в Стокгольмі угоду про безпеку, при цьому Норвегія зобов'язалася надавати довгострокову військову і невійськову підтримку Україні, в тому числі виділити понад 6 мільярдів євро на 2023-2027 роки.
Міністр закордонних справ Португалії заявив, що вступ України до ЄС має фундаментальне значення для Португалії через потенційні економічні можливості, вирішення продовольчої проблеми, а також через те, що Україна є проатлантичним союзником.
Сейвал, що перебуває під загрозою зникнення, знайдений мертвим на носі круїзного лайнера, що прибув до Нью-Йорка. Ймовірно, він був збитий судном.
З 18 квітня під час пропалестинських протестів у близько 40 університетах у 25 штатах США було заарештовано майже 2 000 осіб.
Аномально швидке підвищення рівня моря в деяких регіонах північно-західної Атлантики пов'язане з підвищенням температури в глибоких водах, що впадають в Атлантику з антарктичного узбережжя, внаслідок глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.
Повне сонячне затемнення пройде через Тихий океан, Мексику, США та Канаду 8 квітня, а його повна фаза триватиме 4 хвилини 27 секунд.
Генеральний секретар НАТО Столтенберг і Президент Польщі Дуда обговорили війну росії проти України, відзначивши гостру потребу України в боєприпасах і важливість продовження військової підтримки з боку союзників по НАТО, незважаючи на великі втрати Росії.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС збільшити і прискорити допомогу Україні, вказавши, що у найближчі місяці може вирішитись результат війни.