Атлантичний океан

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24667 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151591 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136333 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132658 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133161 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195604 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77416 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164516 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116628 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Біля польського міста Мендзиздроє зоозахисники визволили 7-метрового горбатого кита, який заплутався в рибальських сітках. Рятувальна операція пройшла успішно завдяки спокійній поведінці тварини та злагодженій роботі служб.

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Крижаний щит Гренландії прискоренно тріскається: що кажуть вчені

Вчені виявили значне збільшення тріщин у крижаному щиті Гренландії між 2016 та 2021 роками. Супутникові знімки показали зростання обсягу тріщин на 4,3%, що впливає на стабільність льодовика.

Новини Світу • 15 лютого, 16:42 • 24425 перегляди

США готують заборону на буріння нафтових свердловин біля узбережжя

Адміністрація Байдена планує заборонити буріння нафтогазових свердловин на території 2,5 млн кв. км узбережжя США. Обмеження охоплять узбережжя Тихого й Атлантичного океанів та східну частину Мексиканської затоки.

Новини Світу • 6 січня, 04:38 • 28064 перегляди

Німеччина та Велика Британія підписали угоду про військову співпрацю: що до неї включено

Міністри оборони ФРН і Великої Британії уклали угоду про зміцнення оборонної співпраці. Документ передбачає спільні навчання, розробку зброї та протидію російським підводним човнам.

Новини Світу • 23 жовтня, 16:34 • 20817 перегляди

Вчені закликають міністрів Північної Європи захистити Атлантичний океан від загроз глобального потепління

Понад 40 кліматологів звернулися до міністрів Північної Європи щодо змін в Атлантичному океані через глобальне потепління. Вчені закликають до термінових дій для запобігання колапсу океанічних течій та кліматичних змін.

Новини Світу • 22 жовтня, 01:11 • 16160 перегляди

Азорські острови створили найбільшу морську заповідну зону в Північній Атлантиці

Регіональна асамблея Азорських островів схвалила створення морської заповідної зони площею 300 тис. км². Половина території буде повністю захищена, на іншій дозволено вибірковий вилов риби.

Новини Світу • 19 жовтня, 07:00 • 20720 перегляди

Ураган "Мілтон" може досягти 4 категорії перед виходом на берег Флориди

Національний центр ураганів США прогнозує посилення урагану "Мілтон" до 4 категорії перед виходом на західне узбережжя Флориди.

Новини Світу • 7 жовтня, 08:23 • 14869 перегляди

Ураган Кірк наближається до Європи: Німеччині загрожує потужний шторм

Ураган Кірк рухається через Атлантику до Західної та Центральної Європи. Очікується, що він досягне континенту в середині або наприкінці наступного тижня, потенційно загрожуючи Німеччині та Франції.

Новини Світу • 6 жовтня, 12:12 • 20672 перегляди

30-річна громадянка Німеччини загинула після нападу акули в Атлантичному океані

30-річна громадянка Німеччини померла після нападу акули в Атлантичному океані за 514 км від Канарських островів. Жінку евакуювали вертольотом, але вона померла дорогою до лікарні через втрату крові.

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"Ернесто" знову став ураганом, викликаючи небезпечні течії на пляжах США та Канади

"Ернесто" знову став ураганом, викликаючи небезпечні течії на пляжах США та Канади. Очікується посилення шторму перед ослабленням до посттропічного циклону у вівторок.

Новини Світу • 19 серпня, 05:59 • 14640 перегляди

Ураган "Ернесто" перетворився на тропічний шторм біля Бермудських островів

Ураган "Ернесто" послабшав до тропічного шторму, віддаляючись від Бермудських островів. Шторм спричинив перебої з електрикою та водопостачанням у Карибському басейні, очікується його посилення біля Ньюфаундленду.

Новини Світу • 19 серпня, 03:50 • 21893 перегляди

День медичного працівника України, День народження гамбургера, День трансатлантичного зв’язку. Що ще можна відзначити 27 липня

Сьогодні, 27 липня, в Україні своє професійне свято відзначають медичні працівники. До 2023 року за рядянською традицією День медика в Україні відзначали у третю неділю червня. Миеулого року дату святкування перенесли на 27 липня.

УНН Lite • 27 липня, 03:17 • 96083 перегляди

В Атлантиці затонуло рибальське судно з росіянами в екіпажі: 6 загиблих, 7 зниклих безвісти

Судно Argos Georgia затонуло через повінь біля Фолклендських островів. 6 людей загинули, 14 врятовані, 7 зникли безвісти. Серед екіпажу були громадяни різних країн, зокрема рф.

Суспільство • 23 липня, 23:38 • 20000 перегляди

Ураган "Берил" пронісся над Ямайкою, забравши життя 7 людей на південному сході Карибського басейну

Ураган "Берил", потужний шторм четвертої категорії, пройшов у середу над Ямайкою, спричинивши сильні вітри, зливи та заподіявши значної шкоди, внаслідок нього загинули щонайменше 7 осіб на південному сході Карибського басейну.

Новини Світу • 4 липня, 08:49 • 18143 перегляди

27 червня: Всесвітній день рибальства, Міжнародний день ананаса

Нині рибальство є важливим видом економічної діяльності в усьому світі та забезпечує значні джерела їжі та доходу для мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються. Щорічний улов риби в світі коливається в межах 100 мільйонів тон. Кожна людина на планеті щороку з’їдає близько 20 кілограмів риби

УНН Lite • 27 червня, 03:13 • 111997 перегляди

Тропічний шторм "Альберто" забрав життя щонайменше чотирьох жертв та спричинив серйозні пошкодження

Тропічний шторм "Альберто" ослаб над центральною Мексикою після проливних дощів, однак за попередній час загинули щонайменше 4 людини. Також виникла небезпека повеней.

Новини Світу • 21 червня, 18:17 • 12170 перегляди

На південь США та північний схід Мексики рухається тропічний шторм "Альберто"

Тропічний шторм "Альберто" сформувався в Мексиканській затоці, ставши першим названим штормом сезону ураганів, і, як очікується, принесе сильні дощі і можливі раптові повені в північно-східну Мексику і південний Техас.

Анонси • 19 червня, 23:35 • 22423 перегляди

Військова допомога від США дозволила Україні скоротити перевагу рф в артилерії - Міноборони

За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, з надходженням нової військової допомоги від США переваги Росії на полі бою поступово зменшуються: її перевага в артилерії знизилася з 7 до 1 до 5 до 1.

Війна • 15 червня, 13:46 • 21158 перегляди

У G7 погодили структуру кредиту на 50 млрд дол. для України з використанням активів рф - Bloomberg

Країни "Групи семи" домовилися надати Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги у вигляді кредитів, розмір яких залежить від розміру їхніх економік і які будуть погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Економіка • 13 червня, 12:53 • 25576 перегляди

Кораблі флоту рф, зокрема і атомний підводний човен, прибули на Кубу

Кораблі російського флоту, включаючи атомний підводний човен і фрегат, озброєні гіперзвуковими ракетами, прибули на Кубу з п'ятиденним візитом.

Новини Світу • 13 червня, 09:31 • 16433 перегляди

Через поганий врожай морських водоростей їхня ціна різко зросла

Через поганий урожай морських водоростей і зростаючий світовий попит ціни на японські морські водорості, такі як вакаме і норі, злетіли до небес, що негативно позначилося на домашніх господарствах і ресторанах Японії.

Економіка • 8 червня, 19:28 • 77512 перегляди

Росія відправила військові кораблі на навчання до Куби поблизу США

Росія направляє військові кораблі, включаючи атомний підводний човен і фрегат, на Кубу для проведення військово-морських навчань поблизу берегів Сполучених Штатів.

Війна • 7 червня, 02:35 • 114502 перегляди

Україна та Норвегія підписали безпекову угоду

Україна і Норвегія підписали в Стокгольмі угоду про безпеку, при цьому Норвегія зобов'язалася надавати довгострокову військову і невійськову підтримку Україні, в тому числі виділити понад 6 мільярдів євро на 2023-2027 роки.

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Вступ України до ЄС дозволить вирішити продовольчу проблему - голова МЗС Португалії

Міністр закордонних справ Португалії заявив, що вступ України до ЄС має фундаментальне значення для Португалії через потенційні економічні можливості, вирішення продовольчої проблеми, а також через те, що Україна є проатлантичним союзником.

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На носі круїзного лайнера, який прибув до Нью-Йорка, знайдено мертвого кита

Сейвал, що перебуває під загрозою зникнення, знайдений мертвим на носі круїзного лайнера, що прибув до Нью-Йорка. Ймовірно, він був збитий судном.

Новини Світу • 9 травня, 07:26 • 19259 перегляди

Понад 2 000 людей заарештовано в американських кампусах з початку пропалестинських протестів

З 18 квітня під час пропалестинських протестів у близько 40 університетах у 25 штатах США було заарештовано майже 2 000 осіб.

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Потепління вод в Антарктиці спровокувало зростання рівня моря в Атлантиці

Аномально швидке підвищення рівня моря в деяких регіонах північно-західної Атлантики пов'язане з підвищенням температури в глибоких водах, що впадають в Атлантику з антарктичного узбережжя, внаслідок глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

Новини Світу • 20 квітня, 01:48 • 107891 перегляди

8 квітня Мексику, США та Канаду охопить повне сонячне затемнення

Повне сонячне затемнення пройде через Тихий океан, Мексику, США та Канаду 8 квітня, а його повна фаза триватиме 4 хвилини 27 секунд.

УНН Lite • 1 квітня, 15:01 • 25651 перегляди

Столтенберг та Дуда обговорили війну рф проти України

Генеральний секретар НАТО Столтенберг і Президент Польщі Дуда обговорили війну росії проти України, відзначивши гостру потребу України в боєприпасах і важливість продовження військової підтримки з боку союзників по НАТО, незважаючи на великі втрати Росії.

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"Європа не зовсім розуміє, що ця війна для неї означає": Боррель закликав країни ЄС збільшити і прискорити допомогу Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС збільшити і прискорити допомогу Україні, вказавши, що у найближчі місяці може вирішитись результат війни.

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