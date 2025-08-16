В Атлантиці ураган Ерін посилюється та наближається до Карибського басейну

Ураган Ерін набрав сили в п'ятницю, коли вирував в Атлантичному океані та насувався на Карибський басейн. Він може принести сильні дощі на Віргінські острови та Пуерто-Рико, пише УНН з посиланням на Phys.

Деталі

Національний центр ураганів США (NHC) повідомив, що станом на 00:00 за Гринвічем максимальна стійка швидкість вітру шторму зросла до 137 кілометрів на годину, і він знаходився приблизно за 500 кілометрів на схід від північних Підвітряних островів, району, що включає Американські та Британські Віргінські острови.

Очікується, що Ерін, перший ураган атлантичного сезону цього року, призведе до сильних дощів з кінця п'ятниці до неділі в цих районах, повідомив центр, попереджаючи про можливі окремі та локальні "значні спалахи та міські повені", а також зсуви або селі. На Ангільї, Сен-Мартіні, Сен-Бартельмі та інших островах діє попередження про тропічний шторм.

Протягом наступних кількох днів очікується стабільне або швидке посилення, і, за прогнозами, Ерін стане потужним ураганом протягом вихідних - повідомила NHC

Враховувалося що Гаїті, Домініканська Республіка та Багамські острови знаходяться на південному краю прогнозованого шляху.

За прогнозом, шторм може залити острови до 15 сантиметрів опадів в ізольованих районах.

Очікується, що хвилі, спричинені Еріном, вплинуть на частини Підвітряних островів, Віргінських островів та Пуерто-Рико та "ймовірно спричинять небезпечні для життя умови прибою та ривних течій", повідомляє NHC.

Можливо, ураган поверне на північ до кінця неділі. Хоча метеорологи висловили впевненість, що Ерін залишатиметься далеко від узбережжя США, вони сказали, що шторм все ще може спричинити небезпечні хвилі та ерозію в таких місцях, як Північна Кароліна.

Сезон атлантичних ураганів, який триває з червня до кінця листопада, як очікується, буде інтенсивнішим, ніж зазвичай, прогнозують американські метеорологи.

Минулого року кілька потужних штормів завдали хаосу в регіоні, зокрема ураган "Хелен", який забрав життя понад 200 людей на південному сході Сполучених Штатів.

В рамках планів президента Дональда Трампа щодо значного скорочення розміру федеральної бюрократії, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmosferic Administration, NHC) зазнало скорочення бюджету та звільнень, що викликало побоювання щодо неточностей у прогнозуванні штормів.

За словами вчених, зміна клімату, а саме підвищення температури моря, спричинене спалюванням викопного палива, збільшила як ймовірність розвитку інтенсивніших штормів, так і їх швидшу інтенсифікацію.

Доповнення

Три погодні системи в Атлантиці можуть перетворитися на урагани, що прямують до США. Сезон ураганів 2025 року в Атлантиці прогнозується вище норми через високі температури океану.