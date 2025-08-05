В Індії потужна повінь змила село з лиця землі: шокуюче відео

В Індії потужна злива в окрузі Уттаркаші штату Уттаракханд призвела до раптової повені в селі Дхаралі. Внаслідок раптового напливу великої кількості води загинули п'ятеро людей, десятки лишаються зниклими без вісті, пише УНН з посиланням на Hindustan Times.

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Злива, яка сталася у водозбірній зоні річки Хір Ганга, призвела до повені, в якій загинуло щонайменше п'ять людей, повідомилив магістраті округу Уттаркаші Прашанта Ар'ї.

Відео інциденту, зняте мешканцями, показує моменти, коли стихія спричинила лихо. На кадрах, знятих з більшого ракурсу, видно, як паводкові води, включаючи уламки та мул, текли вулицями, а будинки змивалися.

На відео чути крики мешканців, деякі з них стурбовані станом своїх родичів, які перебували вдома або в районах, затоплених повенями.

Дхаралі – це село-місце зупинки для туристів, які подорожують до Ганготрі, тому тут є кілька готелів, ресторанів та місць проживання в сім'ях. Рятувальники працюють на місці події, їм на допомогу мобілізовано військових.

Війська були негайно мобілізовані та досягли місця ураження, щоб оцінити ситуацію та провести рятувальні операції. Масштаби збитків встановлюються, і оновлення будуть надходити по мірі розгортання ліквідаційних операцій - йдеться в повідомленні армії.

Головний міністр Уттаракханда Пушкар Сінгх Дхамі заявив, що він постійно підтримує зв'язок з високопосадовцями, додавши, що ситуація ретельно відстежується.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах поспілкувався з головним міністром Уттаракханда Дхамі після зливи.

Туди було направлено три команди ITBP, що знаходяться неподалік, а також чотири команди NDRF, які незабаром прибудуть і розпочнуть рятувальні операції - сказав Шах у дописі на X.

Доповнення

Три погодні системи в Атлантиці можуть перетворитися на урагани, що прямують до США. Сезон ураганів 2025 року в Атлантиці прогнозується вище норми через високі температури океану.

Сильні зливи накрили узбережжя сочі та туапсе, спричинивши пошкодження інфраструктури, зокрема обвал мосту. Влада краснодарського краю оголосила режим надзвичайної ситуації, відкривши пункти тимчасового розміщення для постраждалих.