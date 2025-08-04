Атлантика "перегрівається": узбережжя США під загрозою трьох ураганів

Три погодні системи, що вирують над Атлантикою цього тижня можуть перетворитися на урагани, що прямують до США. Про це передає УНН із посиланням на Newsweek.

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Національний центр ураганів застерігає, - карта "збурення" погодних систем у Аталантиці зараз виглядає особливо перевантаженою. Наразі вже відомо, що сезон ураганів у США йде повним ходом і б'є рекорди. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) прогнозувало "сезон ураганів в Атлантиці 2025 року, що перевищує норму" ще навесні 2025 року. Серед причин - вищі температури океану.

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За даними NOAA, очікується від 13 до 19 названих штормів (вітер 39 миль на годину або вище).

6-10 з них, ймовірно, стануть ураганами (вітер понад 74 миль на годину);

3-5 можуть бути сильними ураганами з вітром понад 111 миль на годину.

У цьому контексті важливо згадати минулий рік, кульмінацією якого стали величезні руйнування, спричинені ураганом "Хелен". Наслідки цього урагану призвели до смерті сотень людей у жовтні 2024 року.

Що є об'єктом спостереження та небезпеки у поточний період

По-перше, шторм Декстер

Цього літа вже отримав офіційне попередження тропічний шторм Декстер.

Наприклад у понеділок шторм демонстрував стійкий вітер зі швидкістю 45 миль/год. Але урагани мають стійкий вітер зі швидкістю 74 милі/год, тому Декстер поки що дещо відійшов від цієї точки.

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За прогнозами, Декстер тепер "відійде від узбережжя США та залишиться на північ від Бермудських островів".

Друга небезпека - ближче до південно-східного узбережжя США

Ідеться про погодну систему, яка має "30-відсоткову ймовірність утворення циклону протягом 7 днів". Про це попереджає NHC.

Прогнозується, що широка область низького тиску утвориться протягом кількох днів за кілька сотень миль від узбережжя південно-східної частини Сполучених Штатів. Деякий поступовий розвиток цієї системи можливий у середині або другій частині тижня, оскільки система дрейфуватиме на захід або північний захід – пояснили синоптики.

Третє "збурення" - найбільш ризиковане

У NHC попереджають про "50-відсотковою ймовірністю утворення циклону протягом 7 днів". Наразі прогнозується "тропічна хвиля", яка є типом атмосферної улоговини, утвореної низьким тиском повітря.

Прогнозується, що тропічна хвиля відійде від західного узбережжя Африки пізніше сьогодні [в понеділок]. Після цього можливий деякий поступовий розвиток хвилі, і тропічна депресія може сформуватися наприкінці цього тижня, поки вона буде рухатися в цілому на захід-північний захід через центральну тропічну Атлантику - написав метеоролог Джеймс Спанн на сайті X.

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