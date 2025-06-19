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Потужний ураган "Ерік" обрушився на південь Мексики: курортне Акапулько схоже уникнуло найгіршого

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Потужний ураган "Ерік" категорії 3 досяг узбережжя південної Мексики в штаті Оахака. Максимальна швидкість вітру сягала 210 км/год, очікуються руйнівні вітри та зливи.

Потужний ураган "Ерік" обрушився на південь Мексики: курортне Акапулько схоже уникнуло найгіршого

Потужний ураган "Ерік" обрушився на південь Мексики, у штаті Оахака, у четвер вранці за місцевим часом, повідомив Національний центр ураганів США, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Центр урагану знаходився приблизно за 30 кілометрів на схід від Пунта-Мальдонадо. Його максимальна постійна швидкість вітру становила 205 км/год. Він рухався на північний захід зі швидкістю 15 км/год, повідомив центр ураганів.

Шторм трохи послабшав до того, як він обрушився на сушу, з потужної категорією 4 до категорії 3. Попри те, що його сила трохи зменшилася, "Ерік" все ще вважається великим ураганом категорії 3, який може переносити вітри зі швидкістю до 210 км/год.

Шторм пройшов між курортами Акапулько та Пуерто-Ескондідо, прорвавшись на малонаселену ділянку узбережжя неподалік кордону штатів Оахака та Герреро. Тут сільськогосподарські поля покривають низову прибережну зону між невеликими рибальськими селами.

Очікується, що "Ерік" швидко ослабне, коли вріжеться в прибережні гори південної Мексики, і система, імовірно, розсіється пізно ввечері в четвер або вранці в п'ятницю, повідомив центр ураганів.

За словами синоптиків, шторм загрожував викликати руйнівні вітри поблизу того місця, де око шторму обрушується на берег, раптові повені та небезпечний штормовий нагін.

З першими променями сонця у четвер Акапулько прокинулося під зловісними темними хмарами, але без краплі дощу, та з невеликими хвилями, що омивають його центральний пляж.

Однак прогнозувалося, що шторм рухатиметься на північний захід, прямо вглиб країни узбережжям до полудня, приносячи сильний дощ на курорт і горам, що височіють над ним.

Проте, схоже, що Акапулько уникнуло найгіршого, принаймні з погляду сильних вітрів "Еріка".

Ураган "Ерік" посилився до "надзвичайно небезпечної" 4-ї категорії на шляху до Мексики19.06.25, 14:39 • 1526 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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