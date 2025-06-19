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Мощный ураган "Эрик" обрушился на юг Мексики: курортный Акапулько похоже избежал худшего

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Мощный ураган "Эрик" категории 3 достиг побережья южной Мексики в штате Оахака. Максимальная скорость ветра достигала 210 км/ч, ожидаются разрушительные ветры и ливни.

Мощный ураган "Эрик" обрушился на юг Мексики: курортный Акапулько похоже избежал худшего

Мощный ураган "Эрик" обрушился на юг Мексики, в штате Оахака, в четверг утром по местному времени, сообщил Национальный центр ураганов США, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Центр урагана находился примерно в 30 километрах к востоку от Пунта-Мальдонадо. Его максимальная постоянная скорость ветра составляла 205 км/ч. Он двигался на северо-запад со скоростью 15 км/ч, сообщил центр ураганов.

Шторм немного ослабел до того, как он обрушился на сушу, с мощной категории 4 до категории 3. Несмотря на то, что его сила немного уменьшилась, "Эрик" все еще считается крупным ураганом категории 3, который может переносить ветры со скоростью до 210 км/ч.

Шторм прошел между курортами Акапулько и Пуэрто-Эскондидо, прорвавшись на малонаселенный участок побережья неподалеку от границы штатов Оахака и Герреро. Здесь сельскохозяйственные поля покрывают низинную прибрежную зону между небольшими рыбацкими деревнями.

Ожидается, что "Эрик" быстро ослабнет, когда врежется в прибрежные горы южной Мексики, и система, вероятно, рассеется поздно вечером в четверг или утром в пятницу, сообщил центр ураганов.

По словам синоптиков, шторм угрожал вызвать разрушительные ветры вблизи того места, где глаз бури обрушивается на берег, внезапные наводнения и опасный штормовой нагон.

С первыми лучами солнца в четверг Акапулько проснулось под зловещими темными облаками, но без капли дождя, и с небольшими волнами, омывающими его центральный пляж.

Однако прогнозировалось, что шторм будет двигаться на северо-запад, прямо вглубь страны по побережью к полудню, принося сильный дождь на курорт и горы, что возвышаются над ним.

Тем не менее, похоже, что Акапулько избежало худшего, по крайней мере с точки зрения сильных ветров "Эрика".

Ураган "Эрик" усилился до "чрезвычайно опасной" 4-й категории на пути к Мексике19.06.25, 14:39 • 1276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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