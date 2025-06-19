Ураган "Эрик" усилился до "чрезвычайно опасной" 4-й категории на пути к Мексике

Южное тихоокеанское побережье Мексики готовилось к удару стихии в четверг утром из-за приближения урагана "Эрик", которому в четверг утром был присвоен статус "чрезвычайно опасного" урагана 4-й категории, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Сильный шторм угрожает вызвать разрушительные ветры вблизи места, где глаз урагана выходит на берег, внезапные наводнения и опасный штормовой нагон, сообщают синоптики.

Центр, базирующийся в Майами, сообщил, что "Эрик" находился примерно в 110 километрах к западо-юго-западу от Пуэрто-Анхеля в Мексике и примерно в 145 километрах к юго-востоку от Пунта-Мальдона. Максимальная постоянная скорость ветра урагана составляла 230 км/ч, а скорость движения на северо-запад составляла 15 км/ч.

В среду вечером вероятный путь "Эрика" сместился на юг, ближе к курортному городу Пуэрто-Эскондидо в штате Оахака, и сосредоточился на малонаселенном участке побережья между курортом Оахака и Акапулько на северо-западе.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в видеообращении в среду вечером, что вся деятельность в регионе приостановлена, и она призвала людей оставаться в своих домах или переехать в приют, если они живут в низменных районах.

К ночи волны обрушились на эспланаду в Пуэрто-Эскондидо, затопив деревянные рыбацкие лодки, вытянутые туда для безопасности. Пляж исчез под ударами волн, а прилив уже достиг внутренних помещений некоторых прибрежных ресторанов.

Ранее в тот же день рыбаки в Пуэрто-Эскондидо вытащили свои лодки из воды перед приближением шторма. Некоторые серферы продолжали кататься на волнах на пляже Сикатела, даже несмотря на красные флаги, предостерегающие людей держаться подальше от воды.

Смена направления шторма может стать долгожданным облегчением для жителей пострадавшего в октябре 2023 года от урагана 5-й категории "Отис" Акапулько, отмечает издание.

Губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо сообщила через X, что все движение в Акапулько и других пляжных сообществах будет прекращено в 20:00. Школы по всему штату должны были оставаться закрытыми второй день в четверг. Порт Акапулько закрылся во вторник вечером.

В Акапулько в среду на улицах было много Национальной гвардии и полиции, но наиболее заметными были грузовики национальной энергетической компании. Бригады работали над очисткой дренажных каналов и кустарников.

Синоптики сообщили, что "Эрик", как ожидается, обрушится на тихоокеанское побережье Мексики сильным дождем, сильным ветром и штормовым нагоном. В мексиканских штатах Оахака и Герреро могут выпасть осадки до 40 сантиметров, а в штатах Чьяпас, Мичоакан, Колима и Халиско их будет меньше, говорится в сообщении центра. Осадки угрожают наводнениями и оползнями, особенно в районах с крутым рельефом.

Предупреждение об урагане действовало от Акапулько до Пуэрто-Анхеля.

Лаура Веласкес, национальный координатор гражданской обороны Мексики, сказала, что Эрик, по прогнозам, принесет "проливные" дожди в Герреро, Оахаку и Чьяпас на юге Мексики. Горный регион вдоль побережья особенно подвержен оползням, а многочисленные реки находятся под угрозой затопления.

Удвоив свою силу за день, "Эрик" пробирался через идеальную среду для быстрого усиления, пишет издание.

Ураган "Эрик" сформировался в Тихом океане и направляется к побережью Мексики