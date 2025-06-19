Ураган "Эрик" усилился до "чрезвычайно опасной" 4-й категории на пути к Мексике

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
11:44 • 2886 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
10:50 • 30274 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
07:33 • 30857 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 114469 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 151607 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 86216 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 126049 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
18 июня, 14:59 • 99096 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 94011 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
18 июня, 14:21 • 75237 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.1м/с
39%
750мм
Популярные новости
Сенат США отложил санкции против России как минимум до июля19 июня, 02:52 • 71527 просмотра
Иран угрожает США ударами "везде, где найдет цели" в случае военного вмешательства19 июня, 03:43 • 20428 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда06:36 • 93544 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов08:27 • 23843 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 53580 просмотра
публикации
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 30179 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 54748 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда06:36 • 94692 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине19 июня, 05:33 • 114386 просмотра
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален18 июня, 15:11 • 119477 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 154301 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 205311 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 212933 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 268657 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 188885 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

Ураган "Эрик" усилился до "чрезвычайно опасной" 4-й категории на пути к Мексике

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Южное побережье Мексики может столкнуться с разрушительными ветрами, ливнями и штормовым нагоном из-за приближения урагана "Эрик". Президент призвал к эвакуации и прекращению деятельности в регионе.

Ураган "Эрик" усилился до "чрезвычайно опасной" 4-й категории на пути к Мексике

Южное тихоокеанское побережье Мексики готовилось к удару стихии в четверг утром из-за приближения урагана "Эрик", которому в четверг утром был присвоен статус "чрезвычайно опасного" урагана 4-й категории, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Сильный шторм угрожает вызвать разрушительные ветры вблизи места, где глаз урагана выходит на берег, внезапные наводнения и опасный штормовой нагон, сообщают синоптики.

Центр, базирующийся в Майами, сообщил, что "Эрик" находился примерно в 110 километрах к западо-юго-западу от Пуэрто-Анхеля в Мексике и примерно в 145 километрах к юго-востоку от Пунта-Мальдона. Максимальная постоянная скорость ветра урагана составляла 230 км/ч, а скорость движения на северо-запад составляла 15 км/ч. 

В среду вечером вероятный путь "Эрика" сместился на юг, ближе к курортному городу Пуэрто-Эскондидо в штате Оахака, и сосредоточился на малонаселенном участке побережья между курортом Оахака и Акапулько на северо-западе.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в видеообращении в среду вечером, что вся деятельность в регионе приостановлена, и она призвала людей оставаться в своих домах или переехать в приют, если они живут в низменных районах.

К ночи волны обрушились на эспланаду в Пуэрто-Эскондидо, затопив деревянные рыбацкие лодки, вытянутые туда для безопасности. Пляж исчез под ударами волн, а прилив уже достиг внутренних помещений некоторых прибрежных ресторанов.

Ранее в тот же день рыбаки в Пуэрто-Эскондидо вытащили свои лодки из воды перед приближением шторма. Некоторые серферы продолжали кататься на волнах на пляже Сикатела, даже несмотря на красные флаги, предостерегающие людей держаться подальше от воды.

Смена направления шторма может стать долгожданным облегчением для жителей пострадавшего в октябре 2023 года от урагана 5-й категории "Отис" Акапулько, отмечает издание.

Губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо сообщила через X, что все движение в Акапулько и других пляжных сообществах будет прекращено в 20:00. Школы по всему штату должны были оставаться закрытыми второй день в четверг. Порт Акапулько закрылся во вторник вечером.

В Акапулько в среду на улицах было много Национальной гвардии и полиции, но наиболее заметными были грузовики национальной энергетической компании. Бригады работали над очисткой дренажных каналов и кустарников.

Синоптики сообщили, что "Эрик", как ожидается, обрушится на тихоокеанское побережье Мексики сильным дождем, сильным ветром и штормовым нагоном. В мексиканских штатах Оахака и Герреро могут выпасть осадки до 40 сантиметров, а в штатах Чьяпас, Мичоакан, Колима и Халиско их будет меньше, говорится в сообщении центра. Осадки угрожают наводнениями и оползнями, особенно в районах с крутым рельефом.

Предупреждение об урагане действовало от Акапулько до Пуэрто-Анхеля.

Лаура Веласкес, национальный координатор гражданской обороны Мексики, сказала, что Эрик, по прогнозам, принесет "проливные" дожди в Герреро, Оахаку и Чьяпас на юге Мексики. Горный регион вдоль побережья особенно подвержен оползням, а многочисленные реки находятся под угрозой затопления.

Удвоив свою силу за день, "Эрик" пробирался через идеальную среду для быстрого усиления, пишет издание.

Ураган "Эрик" сформировался в Тихом океане и направляется к побережью Мексики18.06.25, 17:23 • 2964 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Герреро
Мексика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9