Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков

Коррида вернулась на арену Мехико спустя 1,5 года на фоне протестов. Она прошла на фоне протеста зоозащитников, которые выкрикивали: "Убийцы!".