На границе с Гватемалой в штате Чьяпас найдено более 30 тел в тайных могилах. Находка связана с конфликтом между наркокартелями
«Новая генерация Халиско» и «Синалоа».
В Мексике шторм "Джон" вызвал масштабные наводнения и оползни, унеся жизни по меньшей мере 22 человек. Больше всего пострадал штат
Герреро, где проводятся спасательные операции и эвакуация жителей.
Коррида вернулась на арену Мехико спустя 1,5 года на фоне протестов. Она прошла на фоне протеста зоозащитников, которые
выкрикивали: "Убийцы!".