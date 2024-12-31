В Мексике обнаружили массовые захоронения на территории картельных войн

В мексиканском штате Чьяпас, на границе с Гватемалой, обнаружены десятки могил. По состоянию на сейчас в могилах в Чьяпасе найдено более 30 тел. Отмечается, что насилие в Чьяпасе совпало с вторжением картеля «Новая генерация Халиско» в районы, которые когда-то были оплотом картеля Синалоа, одной из крупнейших мексиканских организаций наркоторговли.

Передает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

После операции в регионе Фрайлеска штата Чьяпас были обнаружены десятки неизвестных могил, которые связаны с эскалацией насилия и действиями организованной преступности в Мексике.

Сначала было обнаружено 14 подпольных могил, впоследствии количество тел, найденных в массовых захоронениях в Чьяпасе возросло до 31.

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«Обыск продолжается в La Concordia и Playas de Catazajá», - сказал генпрокурор штата Хорхе Луис Ллавена Абарка на пресс-конференции.

Насилие в Чьяпасе совпало с вторжением картеля «Новое поколение Халиско» в районы, которые когда-то были оплотом картеля «Синалоа», одной из крупнейших организаций Мексики, занимающейся торговлей наркотиками.

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Власти уверяют, что пути сообщения в ряде районов (Сьерра, Фронтера и Фрайлеска) были освобождены после того, как жители установили блокпосты.

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Напомним,

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