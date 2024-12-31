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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мексике обнаружили массовые захоронения на территории картельных войн

В Мексике обнаружили массовые захоронения на территории картельных войн

Киев  •  УНН

 • 10154 просмотра

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На границе с Гватемалой в штате Чьяпас найдено более 30 тел в тайных могилах. Находка связана с конфликтом между наркокартелями «Новая генерация Халиско» и «Синалоа».

В мексиканском штате Чьяпас, на границе с Гватемалой, обнаружены десятки могил. По состоянию на сейчас в могилах в Чьяпасе найдено более 30 тел. Отмечается, что насилие в Чьяпасе совпало с вторжением картеля «Новая генерация Халиско» в районы, которые когда-то были оплотом картеля Синалоа, одной из крупнейших мексиканских организаций наркоторговли.

Передает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

После операции в регионе Фрайлеска штата Чьяпас были обнаружены десятки неизвестных могил, которые связаны с эскалацией насилия и действиями организованной преступности в Мексике.

Сначала было обнаружено 14 подпольных могил, впоследствии количество тел, найденных в  массовых захоронениях в Чьяпасе возросло до 31.

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«Обыск продолжается в La Concordia и Playas de Catazajá», - сказал генпрокурор штата Хорхе Луис Ллавена Абарка на пресс-конференции.

Насилие в Чьяпасе совпало с вторжением картеля «Новое поколение Халиско» в районы, которые когда-то были оплотом картеля «Синалоа», одной из крупнейших организаций Мексики, занимающейся торговлей наркотиками.

Пассажир пытался захватить самолет и изменить курс из Мексики в США9 дек. 2024, 12:35 • 14371 просмотр

Власти уверяют, что пути сообщения в ряде районов (Сьерра, Фронтера и Фрайлеска) были освобождены после того, как жители установили блокпосты.

Южная Мексика часто становится ареной столкновений между наркокартелями. Иногда происходит настоящая война, а военные выкладывают видео обстрелов.

Напомним,

В штате Герреро в результате столкновений между силами безопасности и преступниками погибло 16 человек. В штате Гуанахуато взрывы заминированных автомобилей ранили трех полицейских и повредили здания.

Прокуратура Мексики расследует возможную связь между похищением наркобарона Замбады и освобождением Овидио Гусмана в США. Власти США обвиняются в отказе предоставить информацию по делу.

Фабио Очоа, один из основателей Медельинского наркокартеля, депортирован в Колумбию после отбытия 25-летнего срока в США. Бывший наркобосс воссоединился с семьей и планирует жить в Медельине.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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