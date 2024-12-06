Наркокартель с прибылью 135 млн грн разоблачен в трех областях Украины

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Полиция завершила расследование в отношении 11 участников нарко группировки, которые поставляли наркотики из ЕС через почтовые отправления. Во время 58 обысков изъято запрещенных веществ на 5 млн грн.

Завершилось досудебное расследование в отношении 11 участников преступной группировки, которые поставляли наркотики и психотропы из стран Европейского Союза и сбывали их на территории Украины. Нарко группировка действовала на территории Киевской, Днепропетровской и Николаевской областей, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

детали

Фигуранты обеспечивали функционирование разветвленного дистрибьюторского центра, работники которого реализовывали запрещенные к обороту вещества через телеграм-каналы.

Такая деятельность приносила им доход в размере более 135 миллионов гривен.

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Правоохранителями установлено, что двое из фигурантов, проживавших за границей, под маскировкой бытовой техники, отправляли наркопродукцию с помощью международных почтовых отправлений.

Затем, их сообщники из Украины получали эти ошибки и оптовыми партиями сбывали продукцию доверенному кругу лиц. Также, злоумышленники передавали наркотические средства и психотропные почтовыми отправлениями по всей территории Украины.

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В развлекательных заведениях использовался метод "из рук в руки".  Оплата за такой товар проходила только криптовалютой. Полицейские провели 58 одновременных обысков на территории Киевской, Днепропетровской и Николаевской областей. Поэтому изъяли запрещенных веществ более чем на пять миллионов гривен.

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Фигурантам предъявили обвинения по шести статьям Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним 

40 человек организовали масштабное производство и сбыт наркотиков в Черкасской области. Во время 120 обысков изъяты наркотики и оборудование на 20 млн грн, задержанным грозит до 12 лет заключения. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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