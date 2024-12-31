У Мексиці виявили масові поховання на території картельних війн

У мексиканському штаті Чьяпас, на кордоні з Гватемалою, виявлено десятки могил. Станом на зараз у могилах в Чьяпасі знайдено понад 30 тіл. Зазначається, що насильство в Чьяпасі збіглося з вторгненням картелю "Нова генерація Халіско" в райони, які колись були оплотом картелю Сіналоа, однієї з найбільших мексиканських організацій наркоторгівлі.

Передає УНН з посиланням на ANSA.

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Після операції в регіоні Фрайлеска штату Чьяпас було виявлено десятки невідомих могил, які пов'зані з ескалацією насильства та діями організованої злочинністі у Мексиці.

Спочатку було виявлено 14 підпільних могил, згодом кількість тіл, знайдених у масових похованнях у Чьяпасі зросла до 31.

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"Обшук триває в La Concordia і Playas de Catazajá", — сказав генпрокурор штату Хорхе Луїс Ллавена Абарка на прес-конференції.

Насильство в Чьяпасі збіглося з вторгненням картелю "Нове покоління Халіско" в райони, які колись були оплотом картелю "Сіналоа", однієї з найбільших організацій Мексики, що займається торгівлею наркотиками.

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Влада запевняє, що шляхи сполучення у низці районів (Сьєрра, Фронтера і Фрайлеска) були звільнені після того, як жителі встановили блокпости.

Південна Мексика часто стає ареною зіткнень між наркокартелями. Іноді відбувається справжня війна, а військові викладають відео обстрілів.

Нагадаємо

У штаті Герреро в результаті сутичок між силами безпеки та злочинцями загинуло 16 осіб. У штаті Гуанахуато вибухи замінованих автомобілів поранили трьох поліцейських та пошкодили будівлі.

Прокуратура Мексики розслідує можливий зв'язок між викраденням наркобарона Замбади та звільненням Овідіо Гусмана в США. Влада США звинувачується у відмові надати інформацію щодо справи.

Фабіо Очоа, один із засновників Медельїнського наркокартелю, депортований до Колумбії після відбуття 25-річного терміну в США. Колишній наркобос возз'єднався з родиною та планує жити в Медельїні.

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