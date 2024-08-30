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Мексика пов'язує викрадення наркобоса Майо Самбади зі звільненням наркоторговця Овідіо Гусмана у США

Мексика пов'язує викрадення наркобоса Майо Самбади зі звільненням наркоторговця Овідіо Гусмана у США

Київ • УНН

 • 11776 перегляди

Прокуратура Мексики розслідує можливий зв'язок між викраденням наркобарона Замбади та звільненням Овідіо Гусмана в США. Влада США звинувачується у відмові надати інформацію щодо справи.

Прокуратура Мексики припустила, що влада США уклала угоду з наркоторговцем Хоакіном Гусманом Лопесом, який здався і був переданий іншому лідеру картелю Сіналоа, Ісмаелю "Ель Майо" Замбаді, щоб перевести його брата з американської в'язниці суворого режиму.

Пише УНН із посиланням на Associated Press та CNN.

Деталі

Генеральна прокуратура Мексики (FGR) розслідує можливу причетність представника наркокартелю Овідіо Гусмана на прізвисько Ель Ратон до викрадення наркобарона Ісмаеля Ель Майо Замбади.

Гусман, син Ель Чапо, був екстрадований до США у вересні минулого року. Але з 23 липня, за два дні до захоплення його брата Хоакіна Гусмана Лопеса і Замбади в аеропорту штату Нью-Мексико, він значився як "звільнений" в американській тюремній системі.

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Начебто з’явились докази того, що Ель Ратон покинув в'язницю суворого режиму в той день. Наразі його місцезнаходження невідомо.

Зв'язок між ситуацією і місцезнаходженням Овідіо "G"; участь його брата Хоакіна в передбачуваному викраденні Ісмаеля "N"; насильство, з яким воно було здійснене; а також очевидні порушення в роботі літака і в польоті викрадення є основними питаннями розслідування цієї установи щодо злочинів, скоєних в Мексиці

- зазначає мексиканське відомство.

Генеральна прокуратура Мексики також звинуватила владу США в тому, що вона не відповіла на численні запити про надання інформації у цій справі.

Довідка

67-річний Ель Чапо, який відбуває довічне ув'язнення в США і заснував картель Сіналоа на початку 1990-х років разом із 76-річним Замбадою.

Доповнення

У ЗМІ зазначають також про розбіжності у заявах мексиканської сторони:

26 липня федеральний міністрбезпеки та захисту громадян Мексики Розою Іселою Родрігез отримала інформацію від Бюро в’язниць і посольство Сполучених Штатів. Їй було повідомлено, що Овідіо Гусман Лопес не був звільнений, - була зміна запобіжного заходу, тобто його тюремного стану.

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Кен Салазар, посол США в Мексиці, підтвердив у заяві, що Гусман Лопес залишається у в'язниці, повідомляє CNN Español.

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Ігор Тележніков

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