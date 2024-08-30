Мексика пов'язує викрадення наркобоса Майо Самбади зі звільненням наркоторговця Овідіо Гусмана у США

Прокуратура Мексики припустила, що влада США уклала угоду з наркоторговцем Хоакіном Гусманом Лопесом, який здався і був переданий іншому лідеру картелю Сіналоа, Ісмаелю "Ель Майо" Замбаді, щоб перевести його брата з американської в'язниці суворого режиму.

Пише УНН із посиланням на Associated Press та CNN.

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Генеральна прокуратура Мексики (FGR) розслідує можливу причетність представника наркокартелю Овідіо Гусмана на прізвисько Ель Ратон до викрадення наркобарона Ісмаеля Ель Майо Замбади.

Гусман, син Ель Чапо, був екстрадований до США у вересні минулого року. Але з 23 липня, за два дні до захоплення його брата Хоакіна Гусмана Лопеса і Замбади в аеропорту штату Нью-Мексико, він значився як "звільнений" в американській тюремній системі.

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Начебто з’явились докази того, що Ель Ратон покинув в'язницю суворого режиму в той день. Наразі його місцезнаходження невідомо.

Зв'язок між ситуацією і місцезнаходженням Овідіо "G"; участь його брата Хоакіна в передбачуваному викраденні Ісмаеля "N"; насильство, з яким воно було здійснене; а також очевидні порушення в роботі літака і в польоті викрадення є основними питаннями розслідування цієї установи щодо злочинів, скоєних в Мексиці