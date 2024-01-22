Доставляли героїн із-за кордону: столичні правоохоронці затримали групу наркоторговців

Столичні правоохоронці затримали групу наркоторговців, які налагодили шлях постачання кокаїну із-за кордону до Києва. Про це повідомляє головне управління Національної поліції України у місті Київ, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці виявили, що четверо мешканців столиці – налагодили збут кокаїну на території міста Київ. Окрім того, своїм "клієнтам" вони пропонували канабіс власного виготовлення.

За словами начальника управління боротьби за наркозлочинністю ГУНП у м. Києві Олександра Дибова, усіх членів організованої групи затримано, а міжнародний канал постачання наркотиків перекрито.

Ми встановили, що організував наркобізнес 37-річний киянин. Він налагодив канал постачання кокаїну із-за кордону. Для розвитку "бізнесу" він залучив ще трьох місцевих мешканців, які займалися збутом наркотиків. Крім того, за місцем мешкання одного із фігурантів вони обладнали нарколабораторію з вирощування рослин коноплі - резюмував Дибова.

Наразі трьом членам наркоугруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а лідеру угруповання – за ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

За вчинене їм загрожує від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Доповнення

Під час серії обшуків, які проходили за силової підтримки спецпризначенців та за участі кінологів зі службовими собаками вилучено два кілограми кокаїну та близько п’яти кілограмів канабісу.

В Україну хотіли ввезти сильний психоделік під виглядом харчової добавки

Загалом під час обшуку у фігурантів вдалось конфіскувати "товар" на 20 мільйонів гривень.

Крім того, правоохоронці знайшли у затриманих пістолет та рушницю, гранати із запалами, гроші, обладнання для вирощування канабісу та рослин конопель.

Нагадаємо

Служба безпеки та Національна поліція запобігли масштабній контрабанді важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу.