Доставляли героин из-за границы: столичные правоохранители задержали группу наркоторговцев

Столичные правоохранители задержали группу наркоторговцев, которые наладили путь поставки кокаина из-за границы в Киев. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции Украины в городе Киев, передает УНН.

Детали

Правоохранители обнаружили, что четверо жителей столицы - наладили сбыт кокаина на территории города Киев. Кроме того, своим "клиентам" они предлагали каннабис собственного изготовления.

По словам начальника управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в г. Киеве Александра Дыбова, все члены организованной группы задержаны, а международный канал поставки наркотиков перекрыт.

Мы установили, что организовал наркобизнес 37-летний киевлянин. Он наладил канал поставки кокаина из-за границы. Для развития "бизнеса" он привлек еще трех местных жителей, которые занимались сбытом наркотиков. Кроме того, по месту жительства одного из фигурантов они оборудовали нарколабораторию по выращиванию растений конопли - резюмировал Дыбова.

Сейчас трем членам наркогруппировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а лидеру группировки - по ч. 3 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств в особо крупных размерах.

За совершенное им грозит от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Дополнение

Во время серии обысков, которые проходили при силовой поддержке спецназовцев и при участии кинологов со служебными собаками изъято два килограмма кокаина и около пяти килограммов каннабиса.

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Всего во время обыска у фигурантов удалось конфисковать "товар" на 20 миллионов гривен.

Кроме того, правоохранители нашли у задержанных пистолет и ружье, гранаты с запалами, деньги, оборудование для выращивания каннабиса и растений конопли.

Напомним

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили масштабную контрабанду тяжелых наркотиков и психотропов в страны Евросоюза и Ближнего Востока.