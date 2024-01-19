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В Україні знешкодили п'ять нарколабораторій, які працювали на торгівців з Близького Сходу та ЄС

В Україні знешкодили п'ять нарколабораторій, які працювали на торгівців з Близького Сходу та ЄС

Київ • УНН

 • 24587 перегляди

Служба безпеки України та Національна поліція викрили злочинну організацію, яка виготовляла та продавала великі партії наркотиків для розповсюдження в країнах ЄС та Близького Сходу.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли масштабній контрабанді важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу та Близького Сходу. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

Під час спецоперації спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу.

В результаті одночасних оперативних заходів ліквідовано 5 нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.

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Під час оперативних дій "на гарячому" затримано 3-х організаторів банди, які намагались відправити іноземним спільникам партію α-PVP.

Під час майже 90 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків і психотропів, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, серед іншого, виявлено:

  • майже 200 кг наркотичних речовин, а саме α-PVР, мефедрону, амфетаміну та канабісу, а також прекурсорів;
  • обладнання для виготовлення та фасування «товару»;
  • чорнові записи з даними про наркотрафік та клієнтів;
  • «виручку» у розмірі понад 2 млн у гривневому еквіваленті

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
  • ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зазначається, що наразі 16 учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще трьом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

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Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу.

Доповнення 

Крім заборонених речовин у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, а також понад 1,5 тис. набоїв до стрілецької зброї.

Слідчі з'ясували, що фігуранти щомісяця виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

Готовий "товар" учасники угруповання збували двома каналами: перший – був орієнтований на замовників з різних регіонів України, інший – працював на зарубіжних наркодилерів.

Завдяки спецоперації СБУ вдалося ліквідувати нарколабораторії та запобігти створенню міжнародного каналу контрабанди заборонених речовин.

Нагадаємо

З початку повномасштабної війни СБУ знешкодила понад 60 злочинних угруповань, які планували перетворити Україну на транзитера наркотиків до ЄС. У зловмисників вилучили наркотичних засобів на майже 2 млрд грн.

Володимир Омельченко

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