В Одесі затримано злочинців, які займались нелегальним збутом зброї
Київ • УНН
Правоохоронці затримали злочинну групу, яка незаконно продавала зброю та боєприпаси із зони бойових дій. Затриманих взяли під час однієї з оборудок.
Правоохоронці затримали в Одесі учасників злочинного угруповання, яке здійснювало збут незаконно вивезеної із зони бойових дій зброї, гранат та набоїв різного калібру.
Про це повідомляє УНН, із посиланням на пресслужби Національної поліції та СБУ.
Деталі
В Одесі затримали групу осіб, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними слідства, зловмисники отримували трофейну зброю, нелегально завезену з місць колишніх військових дій у звільнених районах на сході та півдні України.
Збут було організовано через особисті зв’язки в кримінальному середовищі.
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Впродовж кількох місяців правоохоронці задокументували збут гранати Ф-1 за 150 доларів та пістолета "Макарова" з магазином і 146 набоями на загальну суму 1300 доларів.
Затримання учасників злочинного угруповання на чолі з організатором було здійснено під час чергової реалізації, - під час продажу постійному покупцю трьох гранат Ф-1 за 450 доларів.
Вказується також, що до нелегального продажу зброї, гранат та набоїв різного калібру, причетні громадяни однієї з країн Закавказзя та Республіки Молдова.
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Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.
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