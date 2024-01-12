В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия

Правоохранители задержали в Одессе участников преступной группировки, которая осуществляла сбыт незаконно вывезенного из зоны боевых действий оружия, гранат и патронов различного калибра.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на пресс-службы Национальной полиции и СБУ.

Детали

В Одессе задержали группу лиц, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. По данным следствия, злоумышленники получали трофейное оружие, нелегально завезенное с мест бывших военных действий в освобожденных районах на востоке и юге Украины.

Сбыт был организован через личные связи в криминальной среде.

Расстрелял в спину двух мирных жителей Киевщины: военного рф приговорили к пожизненному заключению

В течение нескольких месяцев правоохранители задокументировали сбыт гранаты Ф-1 за 150 долларов и пистолета "Макарова" с магазином и 146 патронами на общую сумму 1300 долларов.

Задержание участников преступной группировки во главе с организатором было осуществлено во время очередной реализации, - при продаже постоянному покупателю трех гранат Ф-1 за 450 долларов.

Указывается также, что к нелегальной продаже оружия, гранат и патронов различного калибра, причастны граждане одной из стран Закавказья и Республики Молдова.

В Днепре разоблачили группу злоумышленников, державших в трудовом рабстве полсотни человек

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фигурантам производства сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Расстреляли гражданского на оккупированной части Херсонской области: о подозрении сообщили двум военным рф