В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
  •  68069 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
  •  104592 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
  •  106417 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
  •  106111 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
  •  109115 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
  •  113681 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
  •  112011 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  128484 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  143723 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  141770 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  138561 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134007 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  123924 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130118 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120112 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия

Правоохранители задержали преступную группу, которая незаконно продавала оружие и боеприпасы из зоны боевых действий. Задержанных взяли во время одной из сделок.

Криминал и ЧП •   •  7410 просмотра
В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия

россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности

Новое соглашение Великобритании о безопасности с Украиной формализует военную поддержку и гарантирует долгосрочную помощь для сдерживания российской агрессии, заявил премьер-министр Сунак.

Политика •   •  8133 просмотра
россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности

Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений - Шмыгаль

Правительство Украины выделило 2,5 миллиарда гривен на новые оборонительные сооружения, из которых 1,4 миллиарда - на фортификационные сооружения, а 1,1 миллиарда - на невзрывные заграждения. Премьер-министр Шмыгаль подтвердил выделение средств на усиление обороноспособности.

Война •   •  10765 просмотра
Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений - Шмыгаль

Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования

Кабинет министров Украины назначил Корикова главой Госатомрегулирования и уволил Бутенко с должности заместителя министра развития общин и территорий.

Политика •   •  8584 просмотра
Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования

Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские войска обстреливают Херсон. Местные власти призывают жителей перейти в безопасные места.

Война •   •  13045 просмотра
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Сунак посетил многоэтажку, в которую попала российская ракета

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев, стал свидетелем последствий российского удара, поблагодарил спасателей и подписал ключевое британско-украинское соглашение о безопасности.

Война •   •  15303 просмотра
Сунак посетил многоэтажку, в которую попала российская ракета

Спецпредставитель США Прицкер встретилась с представителями крупнейших украинских компаний-экспортеров

Пенни Притцкер обсудила с украинскими чиновниками и экспортерами развитие экспорта и логистики с целью стимулирования региональной экономики и инвестиций американского бизнеса в восстановление Украины.

Экономика •   •  10645 просмотра
Спецпредставитель США Прицкер встретилась с представителями крупнейших украинских компаний-экспортеров

В ОП рассказали детали соглашения между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности

Британско-украинское соглашение в сфере безопасности предлагает долгосрочную поддержку и оборонное сотрудничество, включая передовую военную технику, для усиления позиций Украины на поле боя.

Политика •   •  10660 просмотра
В ОП рассказали детали соглашения между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности

Премьер Великобритании Риши Сунак во время выступления в Верховной Раде говорил о победе Украины над россией

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины, где отметил поддержку Украины.

Политика •   •  11085 просмотра
Премьер Великобритании Риши Сунак во время выступления в Верховной Раде говорил о победе Украины над россией

В Одесской области появились первые в Украине технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой

Одесскому ожоговому отделению передали уникальные кровати PEARLS на пневматической подушке, которые впервые в Украине улучшают уход за пациентами с ожоговыми травмами и их выздоровление.

Общество •   •  11490 просмотра
В Одесской области появились первые в Украине технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой