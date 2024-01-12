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Расстреляли гражданского на оккупированной части Херсонской области: о подозрении сообщили двум военным рф

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 13:34  •  4598 просмотра

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Двое российских военнослужащих получили подозрение за расстрел гражданского на оккупированной части Херсонской области

Двум военным рф сообщили о подозрении за расстрел гражданского на оккупированной части Херсонской области, сообщили в пятницу в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в мае 2023 года двое вооруженных военных рф, в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию домовладения жителя временно оккупированного села Новая Збурьевка Херсонской области.

"Во дворе подозреваемые жестоко избили 64-летнего мужчину. Потерпевший попытался спастись, спрятавшись в доме. Однако нападавшие зашли за ним и расстреляли из автоматического оружия", - сообщили в прокуратуре.

"Идентифицировано и сообщено о подозрении двум военным рф в жестоком обращении с гражданским населением, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

На Черниговщине российская ДРГ расстреляла гражданского мужчину - СМИ11 январь 2024, 12:44 • 21120 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Розстріляли цивільного на окупованій частині Херсонщини: про підозру повідомили двом військовим рф
A civilian was shot dead in the occupied part of Kherson region: two Russian military are suspected
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