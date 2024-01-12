Расстреляли гражданского на оккупированной части Херсонской области: о подозрении сообщили двум военным рф
Киев • УНН
Двое российских военнослужащих получили подозрение за расстрел гражданского на оккупированной части Херсонской области
Двум военным рф сообщили о подозрении за расстрел гражданского на оккупированной части Херсонской области, сообщили в пятницу в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в мае 2023 года двое вооруженных военных рф, в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию домовладения жителя временно оккупированного села Новая Збурьевка Херсонской области.
"Во дворе подозреваемые жестоко избили 64-летнего мужчину. Потерпевший попытался спастись, спрятавшись в доме. Однако нападавшие зашли за ним и расстреляли из автоматического оружия", - сообщили в прокуратуре.
"Идентифицировано и сообщено о подозрении двум военным рф в жестоком обращении с гражданским населением, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
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