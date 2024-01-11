На Черниговщине российская ДРГ расстреляла гражданского мужчину - СМИ
Российская ДРГ убила водителя гражданского школьного автобуса в Черниговской области вблизи российской границы.
В Киеве и на Днепропетровщине правоохранители разоблачили 5 пророссийских агитаторов
Служба безопасности Украины разоблачила пятерых человек в распространении российской пропаганды. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Есть вопросы к мужчинам, которые незаконно выехали из Украины - Зеленский отреагировал на идею призыва украинцев за рубежом
Зеленский обратился к мужчинам, которые нелегально покинули Украину во время войны, отметив их обязанность либо служить в армии, либо поддерживать страну, платя налоги.
Китай запустил "самую мощную в мире" твердотопливную ракету
Китайская компания Orienspace успешно запустила ракету Gravity-1, которую называют самой мощной твердотопливной ракетой, с тремя спутниками.
Баскетбольные фанаты возвращаются на трибуны - ФБУ
Баскетбольные болельщики в Украине возвращаются на трибуны с мерами безопасности, в том числе с бомбоубежищами поблизости.
Нацполиция разоблачила группу наркоторговцев, которые ввозили в Украину психотропы из Италии
Украинская полиция разоблачила группу, которая занималась незаконным импортом психотропных препаратов из Италии. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА
Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА.
Национальная сборная команда Израиля по хоккею с шайбой отстранена от участия в международных соревнованиях
IIHF отстраняет израильские хоккейные команды от участия в чемпионатах мира по хоккею из соображений безопасности, пока не будет обеспечена безопасность участников.
Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц
Финляндия продлевает ограничения на границе с россией до 11 февраля в целях национальной безопасности.
Обновление правил маркировки пачек сигарет: в Минздраве рассчитывают, что в Украине на 10-15% меньше будут курить
Министерство здравоохранения Украины ожидает, что благодаря новым графическим предупреждениям на пачках сигарет, которые начнут действовать с 2024 года, уровень курения снизится на 10-15%.