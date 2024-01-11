На Черниговщине российская ДРГ расстреляла гражданского мужчину - СМИ

Вчера, 10 января, в Семеновской общине Черниговской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла авто с гражданским мужчиной. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на начальника Новгород-Северской РВА Сергея Сергиенко, пишет УНН.

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По его словам, произошло это около 5 утра это между селами Гремячка и Леонивка. Оттуда до российской границы полкилометра.

Погибший мужчина был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

Была информация от председателя общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Было мероприятие ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину - заявил Сергей Сергиенко.

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