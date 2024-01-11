На Чернігівщині російська ДРГ розстріляла цивільного чоловіка - ЗМІ

Вчора, 10 січня, у Семенівській громаді Чернігівської області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Сергія Сергієнка, пише УНН.

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За його словами, сталося це близько 5 ранку це між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

Загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка