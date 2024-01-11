Наєв показав, як на півночі облаштовують оборонні рубежі
Київ • УНН
Україна зміцнює свою північну оборону інженерними загородженнями та мобільною протиповітряною обороною на тлі загроз з боку росії, заявив Сергій Наєв.
На півночі активно розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень у разі зростання загрози з боку рф. Про це розповів Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє УНН.
Сидіти склавши руки часу немає. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне - розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень
Він зауважив, що все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. За словами Наєва, на побудовані об’єкти в подальшому, у разі зростання загрози, прибудуть додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції.
Наєв розповів, що оборонні рубежі будуться за типовою схемою. Коригування вносять тільки особливості місцевості. Як повідомляєтсья, кожна траншея зміцнюється геотекстилем, обладнуються бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом утворюється система інженерних загороджень, як невибухових, так і вибухових.
Українська ППО має достатньо боєприпасів, аби відбити ще кілька потужних атак рф - Наєв04.01.24, 14:59 • 22041 перегляд