Українська ППО має достатньо боєприпасів, аби відбити ще кілька потужних атак рф - Наєв
Київ • УНН
За словами генерал-лейтенанта Наєва, Україна може відбити ще декілька російських авіаударів з нинішніми запасами боєприпасів.
Наразі в України достатньо боєприпасів для відбиття ще кількох масштабних авіаударів рф. Про це в коментарі AFP заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН.
Деталі
Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати наступні кілька потужних атак
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Водночас він наголосив, що надалі потрібне поповнення цих запасів шляхом допомоги з боку західних країн
"В середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет", - визнав генерал-лейтенант.
Він також вказав на те, що, звичайно, Україна хотіла б отримати і більше ракет до комплексів ППО Patriot, як і самих цих систем.
Разом з тим командувач Об’єднаних сил високо оцінив роботу української ППО, повідомивши, що "наша ефективність склала близько 90%"
Жодна інша система протиповітряної оборони в світі не здатна показати такі результати, особливо в боротьбі з росією
Нагадаємо
2 січня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної атаки сили ППО України знищили 72 російську ракети.
Згодом стало відомо, що 2 січня у Північній операційній зоні саме мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони знешкодили вісім російських безпілотників та збили 11 крилатих ракет.
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