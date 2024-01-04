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Українська ППО має достатньо боєприпасів, аби відбити ще кілька потужних атак рф - Наєв

Українська ППО має достатньо боєприпасів, аби відбити ще кілька потужних атак рф - Наєв

Київ • УНН

 • 22041 перегляди

За словами генерал-лейтенанта Наєва, Україна може відбити ще декілька російських авіаударів з нинішніми запасами боєприпасів.

Наразі в України достатньо боєприпасів для відбиття ще кількох масштабних авіаударів рф. Про це в коментарі AFP заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН.

Деталі 

Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати наступні кілька потужних атак

- резюмував Наєв.

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Водночас він наголосив, що надалі потрібне поповнення цих запасів шляхом допомоги з боку західних країн

"В середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет", - визнав генерал-лейтенант.

Він також вказав на те, що, звичайно, Україна хотіла б отримати і більше ракет до комплексів ППО Patriot, як і самих цих систем.

Разом з тим командувач Об’єднаних сил високо оцінив роботу української ППО, повідомивши, що "наша ефективність склала близько 90%"

Жодна інша система протиповітряної оборони в світі не здатна показати такі результати, особливо в боротьбі з росією

- наголосив Наєв.

Нагадаємо

2 січня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної атаки сили ППО України знищили 72 російську ракети. 

Згодом стало відомо, що 2 січня у Північній операційній зоні саме мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони знешкодили вісім російських безпілотників та збили 11 крилатих ракет.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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