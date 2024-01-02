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Масована атака рф на Україну: ПС ЗСУ підтвердили знищення 72 ракет

Масована атака рф на Україну: ПС ЗСУ підтвердили знищення 72 ракет

Київ • УНН

 • 78826 перегляди

Під час масштабної російської атаки знищили 72 ракети

Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення у небі над Україною 72 ракет під час масованої атаки російських військ, пише УНН.

Деталі

"Силами та засобами Повітряних мил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі: 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Як зазначається, за попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів.

У небі над Україною знищено 72 ракети, рф попередньо запустила 99 - Залужний02.01.24, 11:29 • 44343 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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