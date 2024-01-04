Украинская ПВО имеет достаточно боеприпасов, чтобы отразить еще несколько мощных атак рф - Наев
Киев • УНН
По словам генерал-лейтенанта Наева, Украина может отразить еще несколько российских авиаударов с нынешними запасами боеприпасов.
Сейчас у Украины достаточно боеприпасов для отражения еще нескольких масштабных авиударов рф. Об этом в комментарии AFP заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.
Детали
Текущая ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать следующие несколько мощных атак
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В то же время он отметил, что в дальнейшем требуется пополнение этих запасов за счет помощи со стороны западных стран
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения запаса ракет", - признал генерал-лейтенант.
Он также указал на то, что, конечно, Украина хотела бы получить и больше ракет к комплексам ПВО Patriot, как и самих этих систем.
Вместе с тем командующий Объединенных сил высоко оценил работу украинской ПВО, сообщив, что "наша эффективность составила около 90%"
Ни одна другая система противовоздушной обороны в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с россией
Напомним,
2 января россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной атаки силы ПВО Украины уничтожили 72 российские ракеты.
Впоследствии стало известно, что 2 января в Северной операционной зоне именно мобильные огневые группы по противовоздушной обороне обезвредили восемь российских беспилотников и сбили 11 крылатых ракет.
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